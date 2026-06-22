בצעד מחאה דרמטי שכמעט ולא נראה כמותו, קיימו שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי וסגן השר ח"כ ישראל אייכלר הבוקר (יום ו') טקס סמלי ברחבת בית המשפט העליון בירושלים. במהלך האירוע הסירו השניים את הלוט מעל שלט המכריז על "הנחת אבן הפינה לבית הדין הגבוה לצדק החדש" - מסר חד וברור כנגד המערכת השיפוטית הקיימת.

הטקס מגיע כתגובה ישירה לצו בג"ץ מהשבוע שעבר, שבו החזיר בית המשפט העליון לתפקידה את מועצת הרשות השנייה ואישר לה לפעול בהרכב חסר. השר קרעי הגדיר את ההחלטה כ"צו בלתי חוקי בעליל" ו"בריונות חוקתית", והודיע כי הוא פועל יחד עם שר המשפטים יריב לוין להביא לממשלה הצעה שתביא להחלפת המערכת המשפטית הקיימת.

"לא לפסילת חוקים ללא סמכות"

בנאומו הנרגש, פתח השר קרעי במילים: "אזרחי ישראל, לא – זו המילה שצריכה להישמע היום בקול ברור. אחרי כמעט ארבע שנים, הממשלה והכנסת חייבות לומר זאת בפה מלא, בלי למצמץ ובלי להתנצל. בדיוק כאן, בחזית בית המשפט העליון".

השר המשיך ומנה את הדברים שלדבריו יש לומר "לא" להם: "לא לפסילת חוקים ללא סמכות. לא לצווים בלתי חוקיים הרומסים את חוק העם. לא לביטול החלטות ממשלה בחוסר סמכות ובחוסר אחריות. לא לפגיעה בביטחון המדינה באצטלה משפטית, ולא לאומצי עליונים בגלימות שחורות, שבחירת העם בקלפי לא מוצאת חן בעיניהם".

קרעי ציטט את הנביא מיכה מהפטרת השבוע: "הִגִּיד לְךָ אָדָם מַה טּוֹב וּמָה ה' דּוֹרֵשׁ מִמְּךָ כִּי אִם עֲשׂוֹת מִשְׁפָּט וְאַהֲבַת חֶסֶד וְהַצְנֵעַ לֶכֶת עִם אֱלֹהֶיךָ", והוסיף בחריפות: "כבר שנים ארוכות שהמוסד הזה משבש את הכתובים וקורא כך: 'עוות משפט ואהבת בצע, ודע כי אין עליון ממך'. אבל לא לעולם חוסן".

הצעה ממשלתית היסטורית בדרך

השר הבהיר כי המהלך אינו רק סמלי: "אנחנו מניחים כאן את אבן הפינה לבית הדין הגבוה לצדק, באמת. כאן מעבירים ביקורת שיפוטית על הממשלה, אבל לא מחליפים אותה. כאן כפופים לחוקים שהכנסת קובעת, ולא רומסים אותם. כאן יש ביקורת שיפוטית על חוקים, אבל ההכרעה תמיד תישאר בידי העם".

קרעי חשף כי בעקבות צו בג"ץ מהשבוע שעבר, שבו החזיר בית המשפט את מועצת הרשות השנייה ואישר לה לפעול בהרכב חסר בניגוד לחוק, הוא פועל יחד עם שר המשפטים יריב לוין להביא לממשלה "הצעה היסטורית, חסרת תקדים, כתגובה לבריונות החוקתית הזו".

"בזמנו הגשתי הצעת חוק לערכאה שיפוטית שתחליף את בג"ץ", הסביר השר. "היו אחרים שחשבו שאפשר להגביל את כוחו של הגולם אחרת, בדרכים יותר עדינות. אבל גולם הוא רק גולם, וכשהוא קם על יוצרו – צריך להחזיר אותו לעפרו, אין דרך אחרת".