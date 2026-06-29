עו"ד עמית חדד ( צילום: חיים גולדברג/Flash90 )

דרמה משפטית חריגה התרחשה הבוקר (שני) בבית המשפט המחוזי בירושלים, כאשר ראש הממשלה בנימין נתניהו התייצב באולם הדיונים במסגרת תיקי האלפים - למרות שסיים את שלב עדותו האישית. ההגעה החריגה נועדה להביע התנגדות נחרצת להחלטת הרכב השופטים להרחיב את הדיונים לחמישה ימים מלאים בכל שבוע.

ההחלטה הדרמטית של בית המשפט להגברת קצב הדיונים התקבלה על רקע מועד פרישתה הצפוי של ראש הרכב, השופטת רבקה פרידמן-פלדמן, המתוכנן לחודש מרץ 2028. השופטים מבקשים להביא לסיומו של ההליך המשפטי הממושך, אך ההגנה טוענת כי המהלך פוגע קשות ביכולתה לייצג את ראש הממשלה כראוי. "אל תהרגו אותנו - מדובר בעיוות דין" עם פתיחת הדיון, פתח סנגורו של ראש הממשלה, עורך הדין עמית חדד, במתקפה חריפה נגד לוח הזמנים החדש. חדד טען כי ההחלטה פוגעת באופן קשה ביכולת צוות ההגנה לייצג את הלקוח באופן ראוי ומקצועי. הסכמה בין לוין לנשיא עמית הובילה למינוי עשרות שופטים | אלו השופטים שמונו משה כהן | 28.06.26 הצעירים החרדים כבר לא שותקים: אם זה היה תלוי בנו - לא היינו מצביעים | מעייריב איצלה כץ | 28.06.26 20 "מדובר בתיק בעל היקף עצום ומפלצתי. המשמעות של ההחלטה שלכם היא שנאלץ לעבוד גם במהלך השבת. אנחנו נתחיל לעבוד על אוטומט - וזהו עיוות דין מוחלט" הסנגור הוסיף בטון חריף: "אין שום היתכנות שהמשפט הזה יסתיים עד מרץ 2028, וגם לא עד ספטמבר של אותה שנה. אנחנו לא נהיה חלק מהצגה של משפט, יש לנו עוד מאות עדי הגנה שצריכים להעיד". חדד המשיך בדברים קשים: "אם בית המשפט מעוניין לקצר תהליכים, הדרך לעשות זאת היא לא על ידי חיסול היכולות שלנו. אני לא מכיר אף משפט בהיסטוריה של מדינת ישראל שהתנהל חמישה ימים בשבוע, למעט משפט אייכמן".

עו"ד עמית חדד וראש הממשלה בנימין נתניהו בבית המשפט | ארכיון ( צילום: Miriam Alster/Flash90 )

"הרמתי דגל אדום - אין לך הגנה"

עורך הדין חדד פירט את המצב הקשה שבו נמצא צוות ההגנה: "הרמתי דגל אדום והבהרתי לראש הממשלה: 'אנחנו ניצבים בפני שוקת שבורה, אין לך הגנה'. אין לי שום כלי לספק לו את ההגנה המשפטית הראויה. זו השורה התחתונה - אנחנו נמצאים על הקצה של הקצה".

הסנגור הדגיש בפני השופטים כי עבודת ההגנה אינה מסתכמת רק בשעות השהייה באולם הדיונים: "אנחנו משקיעים את כל ימינו ושנותינו בצלילה לפרטי פרטים. ישנה עבודה מהותית, קשה ורצינית שחייבת להתבצע מחוץ לכתלי האולם".

חדד חשף פרט מדאיג: "במהלך השנה האחרונה, מפאת חוסר זמן, לא הצלחנו לשבת בצורה מסודרת עם ראש הממשלה כדי להתכונן כראוי לפרשת ההגנה". הוא הוסיף כי ההגנה מתכננת להעלות לדוכן העדים את זאב אלקין ואת איתן כבל, לצד עדים רלוונטיים נוספים.

"מעבר לכך, יש לנו חיים פרטיים, משרדים לנהל, לקוחות נוספים ועורכי דין שפרנסתם תלויה בנו", הבהיר חדד. "אם בית המשפט רוצה לקצר - הדרך היא לא להרוג אותנו".

השוואה לתיקים מורכבים אחרים

לסיום דבריו, ערך הסנגור חדד השוואה מפורטת לתיקים מורכבים אחרים שהתנהלו במערכת המשפט הישראלית:

תיק בזק: התנהל פעם אחת בשבוע

תיק הצוללות: התנהל פעמיים בשבוע

פרשת 512: בשיא העומס התנהלה שלוש פעמים בשבוע

משפט אייכמן: היחיד שהתנהל חמישה ימים בשבוע

"אני לא מכיר עוד מקרה כזה, ובטח שלא לאורך זמן רב כל כך", סיכם חדד. "אולי במשפט הבנקאים זה קרה לפרק זמן קצר מאוד, ושם היה מדובר בתאגידי ענק. כאן מדובר באנשים פרטיים".

הסנגור סיים בשאלה: "מה הציפייה כאן? שנתניהו ימכור את כל הרכוש והנכסים שצבר במהלך ימי חייו כדי לממן זאת?".