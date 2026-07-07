הרב אשר זיגדון , רב העיר חריש ( צילום: באדיבות המשרד לשירותי דת )

בית המשפט העליון דחה היום (רביעי) את העתירה שהוגשה נגד הליך בחירת רב העיר חריש, ובכך אישר את בחירתו של הרב אשר זיגדון לתפקיד רבה הראשון של העיר הצפונית. השופטים קבעו כי לא נמצאה עילה להתערבות שיפוטית בהליך, והעותרים חויבו בהוצאות משפט.

העתירה הוגשה על ידי חברת מועצת העיר שני גרינברג יחד עם חברי מועצה נוספים, שביקשו לבטל את הבחירות והעלו טענות שונות נגד ההליך. בין היתר טענו העותרים כי ממלא מקום ראש העיר בפועל אינו מוסמך לקדם את בחירת רב העיר.

העיר חריש ( צילום: יוסי אלוני - פלאש 90 )