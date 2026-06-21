מהפכה ברבנות: רבני הערים יחזרו ללבוש את בגדי השרד מסורתיים

החלטה היסטורית התקבלה בימים האחרונים בועד רבני הערים: הגאון הרב דוד אוחיון, רבה של אלפי מנשה ויו"ר ועד הרבנים, הודיע רשמית על חידוש מנהג לבישת בגדי השרד המסורתיים לרבני הערים בארץ. ההחלטה, שהתקבלה "ברוב מניין ובניין" לאחר התייעצות ממושכת עם רבנים רבים והנהלת הוועד, נועדה "להחזיר עטרה ליושנה ולמסד מחדש את מניה דרבנן".

בהודעה רשמית ששיגר הרב אוחיון לחברי ועד הרבנים ולרבני הערים, נכתב כי המהלך נועד ל"הרמת קרן וכבוד התורה והרבנות". ההודעה, שנפתחה בפניה "לכל חברי הרבנים הגאונים רבני הערים", מבהירה כי מדובר בצעד משמעותי שנועד לחזק את מעמד הרבנים ולהגביר את השפעת הקדושה על הקהילות.

"לשרת בקודש" בבגדים מיוחדים

על פי ההחלטה החדשה, כל רבני הערים יחזרו "לשרת בקודש" כשהם לבושים בבגדי השרד הרשמיים, הכוללים את ה"איצטלא דרבנן" - גלימה כהה ומפוארת העטורה ברקמת כסף חגיגית לכל אורך הצווארון והחלק הקדמי, ומצנפת עגולה ושטוחה בצבעי שחור וארגמן-קטיפה. הרבנים ילבשו בגדים אלו במועדים, בחגים ובטקסים רשמיים.

בהודעה מובהר ומודגש כי "איצטלא זו שונה משאר בגדי הרשל"צ (הראשון לציון) וגם במצנפת שונה בכדי להבדיל בין קודש לקודש". בכך מבהיר הרב אוחיון כי בגדי השרד של רבני הערים יישאו אופי ייחודי משלהם, שונה מבגדי הרבנים הראשיים, תוך שמירה על היררכיה רבנית ברורה.

מהלך שהושקעה בו "מחשבה עמוקה"

הרב אוחיון מדגיש בהודעתו כי מדובר ביוזמה שהושקעה בה "מחשבה גדולה ועמוקה", והיא נועדה "להרמת קרן הרבנים והרבנות ולהגדיל תורה ולהאדירה". המטרה המוצהרת היא לחזק את מעמד הרבנים בקרב הציבור ולהגביר את השפעת הקדושה על צאן מרעיתם.

בסיום ההודעה קורא הרב אוחיון לרבנים לפעול במהירות ליישום ההחלטה: "וקביעת מידות וחיוט יש ליצור קשר בדחיפות עם ועד הרבנים בפרטי". הוא חותם את דבריו בברכה: "בברכת התורה, הרב דויד אוחיון. יו"ר ועד הרבנים".

יצוין כי בשנים האחרונות נרשמה מגמה של חיזוק מעמד רבני הערים ברחבי הארץ, עם מינויים חדשים רבים בערים שונות. ההחלטה על חידוש לבישת בגדי השרד המסורתיים נתפסת כחלק ממגמה זו של חיזוק הרבנות העירונית.