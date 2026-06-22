בג"ץ דחה את בקשת הארגון החרדי - אבל המאבק רק מתחיל

השופטת יעל וילנר מבית המשפט העליון דחתה אתמול (ראשון) את הבקשה הדחופה של ארגון "אמת ליעקב בישראל" והאזרח צבי מנשה ויצמן להוציא צו ארעי שיקפיא את הגרלת הדיור הממשלתית הקרובה. הבקשה, שהוגשה באמצעות עו"ד יהודה אבלס, ביקשה גם להאריך את מועד ההרשמה להגרלה שהסתיים אתמול.

בהחלטתה הבהירה השופטת וילנר כי העתירה הוגשה ב"שיהוי כבד" - יממה בלבד לפני סגירת ההרשמה. עיתוי זה יצר דוחק זמנים קיצוני שמנע מבית המשפט לבחון את הבקשה לסעד זמני באופן מעמיק. עם זאת, השופטת בחרה שלא לפסול את העתירה על הסף, וחייבה את המדינה להגיש תגובה מפורטת בתוך 30 יום.

במסגרת התגובה, תידרש המדינה להסביר כיצד מיושמת חובת הגיוס באמצעות כלים כלכליים - שאלה מהותית שעומדת בלב המחלוקת המשפטית.

"התנאי הצבאי" - סלע המחלוקת

העתירה יוצאת נגד החלטת מועצת מקרקעי ישראל מ-24 במאי 2026, שבמסגרתה שולב קריטריון חדש המכונה "התנאי הצבאי". על פי הסעיף החדש, השתתפות בהגרלות הדיור מותנית בכך שהמועמד או בן/בת זוגו אינם מוגדרים ברישומי צה"ל כחייבי גיוס שלא הסדירו את מעמדם.

העותרים טוענים כי מדובר בניסיון להפעיל מנוף לחץ כלכלי פסול במסגרת אכיפת חובת הגיוס, תוך הפרדה בין קריטריונים סוציאליים לגיטימיים לבין ענישה כלכלית. לטענתם, המטרה של התנאי אינה לאתר את האוכלוסייה הזקוקה לסיוע בדיור, אלא להפעיל לחץ על לומדי התורה.

פגמים מינהליים חמורים

העותרים מציגים שני קווי הגנה מרכזיים נגד המדיניות החדשה. ראשית, מערכת הרישום הדיגיטלית של רשות מקרקעי ישראל חוסמת מועמדים באופן אוטומטי על בסיס נתונים המוזרמים מצה"ל, ללא מתן זכות עיון בנתונים וללא אפשרות לערער או להוכיח טעויות בסנכרון המידע.

שנית, מן העתירה עולה כי כבר בחודש מרץ שלחה עו"ד אפרת פרוקצ'יה, היועצת המשפטית של משרד הבינוי והשיכון, מכתב התרעה למשנה ליועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גיל לימון. במכתב זה התריעה פרוקצ'יה מפני מניעה גורפת של זכאות מאברכים שאינם מתגייסים.

"לדעתי עשוי להיות קושי משפטי להצדיק מניעת זכאות רק מאברכים שמשתמטים משירות בצה"ל, בעוד שאין כל איסור על מי שהורשע בעבירות חמורות להשתתף בהגרלות", כתבה היועצת המשפטית במכתבה.