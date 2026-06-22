מקומם: המשטרה תשלם פיצויי ענק למפגיני שמאל נגד הממשלה

הסדר פשרה חריג ומקומם התגלה השבוע: המשטרה תשלם פיצויים בסך 624 אלף שקלים ל-13 מפגינים נגד הממשלה, לאחר שנעצרו בתחנת מוריה בירושלים ועברו חיפושים גופניים משפילים ולא חוקיים. ההסדר אושר בימים האחרונים על ידי מפכ"ל המשטרה דני לוי ופרקליטות מחוז ירושלים, לאחר שבכירים בפרקליטות הבהירו למפכ"ל באופן חד-משמעי כי "אי אפשר להגן על השוטרים" בתיקים אלו.

על פי הפרסום בעיתון הארץ, המעצרים והחיפושים בוצעו בניגוד מוחלט לדין ושלא לצורך. לפי ההסכם שנחתם, המשטרה תשלם את הסכומים אך לא תודה רשמית בטענות התובעים. כל התביעות הוגשו על ידי עו"ד אורן גולדברג ממערך "עוטף עצורים", בעקבות שרשרת מעצרים וחיפושים פולשניים שבוצעו בתחנת מוריה - תחנה שלפי גורמים בפרקליטות מסומנת ככזו ששוטריה נוהגים להפר נהלים במהלך מעצרים.

הכפל המדיניות: כך נראית האכיפה הבררנית

הסדר הפיצויים מעלה שאלות קשות על אכיפה בררנית במשטרת ישראל. בעוד מפגיני השמאל זוכים למעטפת משפטית הדוקה, לפיצויים של מאות אלפי שקלים ולגיבוי של בכירי המשפט מול חריגות השוטרים - הרי שבציבור החרדי המצב שונה בתכלית.

כפי שדיווחנו לאחרונה, עשרות מקרים של אלימות ברוטאלית, שימוש מופרז במכתזיות וברימוני הלם בכיוון ישיר, הכאות נמרצות ומעצרי שווא של מפגינים ועוברי אורח חרדים - כולל ילדים ומבוגרים - נסגרים כלאחר יד ללא מתן דין וחשבון. אפס פיצויים, אפס כתבי אישום נגד שוטרים.

במקביל, תביעות דומות מתנהלות כעת גם נגד משטרת מחוז תל אביב, שם חדר נוהל דומה של חיפושים משפילים במהלך מעצרי מפגינים נגד הממשלה. כזכור, בית המשפט גם גזר לאחרונה שנה מאסר בפועל על נהג שדרס חמישה מפגיני שמאל בתל אביב, כשהשופט הדגיש את חומרת הפגיעה בחופש הביטוי והמחאה.

"החוק מיושם רק בצד אחד"

גורמים בציבור החרדי מביעים זעם על הכפל המדיניות הבוטה. "כאשר מדובר במפגינים מהמגזר החרדי, המערכת מגלה 'סבלנות' מפתיעה לחריגות שוטרים מהנהלים, וההגנה המשפטית עליהם היא אוטומטית", מסר גורם בכיר בציבור החרדי. "בניגוד מוחלט לרגישות המשפטית העילאית שהופגנה בתיק הנוכחי כנגד מפגיני השמאל".

הפרשה מצטרפת לשורה ארוכה של מקרים שמעלים שאלות קשות על שוויון האכיפה במדינת ישראל, כאשר נראה כי כאשר מדובר בציבור החרדי - הכללים שונים לחלוטין.