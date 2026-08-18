בית המשפט המחוזי בירושלים הרשיע אתמול (יום ג') פה אחד את עדנאן קריע בעבירות של ניסיון רצח והחזקת סכין, לאחר שקבע כי ניסה לדקור למוות חייל ברחוב סיירת דוכיפת בירושלים.

על פי קביעת בית המשפט, בחודש כסלו תשפ"ה (דצמבר 2024) החליט קריע לבצע מעשה טרור שבמסגרתו ידקור יהודי או חייל למוות, ממניע לאומני. לשם כך הכין סכין חדה עם להב באורך של כ-13 סנטימטרים והניחה ברכבו.

למחרת נסע ברחוב סיירת דוכיפת וחיפש קורבן. סמוך לשעה 12:40 הבחין בחייל שעמד בצד הדרך, עצר את רכבו ויצא ממנו כשהסכין בידו.

לפי קביעת בית המשפט, קריע הניף את הסכין והתקדם לעבר החייל תוך שהוא צועק "אללה אכבר", "אני אדקור אותך" ו"אתה תמות היום".

החייל כיוון אליו את נשקו והורה לו לעצור ולרדת לרצפה. קריע התרחק לכיוון רכבו, אך לאחר מכן הסתובב ושב להתקדם לעבר החייל כשהסכין בידו. החייל ירה תחילה באוויר, אך כאשר הנאשם המשיך להתקרב אליו, ירה לעברו מספר כדורים והפיל אותו ארצה.

במהלך המשפט טען קריע כי לא התכוון לפגוע בחייל, אלא ביקש להתאבד באמצעות גרימה לחייל או שוטר לירות בו. בית המשפט דחה את גרסתו והעדיף את עדות החייל, שנמצאה אמינה ונתמכה בעדויות שני עדי ראייה נוספים, בסרטון שתיעד את האירוע ובהודאתו של קריע עצמו בחקירתו השנייה.

השופטת מיכל שרביט קבעה כי הוכח מעבר לספק סביר שהנאשם פעל מתוך כוונה תחילה להמית את החייל. בהכרעת הדין הודגש כי גם אם הייתה לו כוונה להתאבד, הדבר אינו שולל את כוונתו להרוג את החייל ולמות לאחר מכן במהלך נטרולו.

עוד נקבע כי מעשיו חרגו משלב ההכנה והגיעו לכדי ניסיון רצח ממשי. "אלמלא תושייתו של החייל שמנע מן הנאשם להמשיך במעשיו, הרי שעבירת הניסיון הייתה לצערנו מושלמת", נכתב בהכרעת הדין.

השופטים אלי אברבנאל ופנינה נויבירט הצטרפו לעמדתה של השופטת שרביט, וההרשעה ניתנה פה אחד. גזר דינו של קריע ייקבע בהמשך.