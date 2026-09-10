עיתון הארץ דחה אתמול (יום ה') את דרישת ראש הממשלה בנימין נתניהו להסיר את הכתבה על ההתרעות שקדמו לטבח שבעה באוקטובר, להתנצל ולשלם פיצוי של מיליון שקלים. במכתב תשובה שנשלח מטעם העיתון נכתב: "מרשיי לא יירתעו מלחשוף את האמת גם בבית המשפט".

המכתב נשלח בשם הוצאת עיתון הארץ, העיתונאי שלומי אלדר, רותי יובל ואורי משגב. עורכי הדין שייצגו אותם טענו כי הפרסום הוא תוצר של תחקיר עיתונאי מעמיק ומבוסס מקורות, העוסק בעניין ציבורי בעל חשיבות עליונה. לדבריהם, השאלות על ההתרעות שקדמו לטבח ועל התגובה להן נמצאות במוקד השיח הציבורי זה כשלוש שנים.

בתשובה נטען כי נתניהו עצמו העלה לאחרונה את סוגיית ההתרעות ערב שבעה באוקטובר במסגרת קמפיין הבחירות שלו. על רקע זה דחו עורכי הדין את ההאשמות ב"נוכלות לאומית", ב"זיהום השיח הדמוקרטי" וב"השפעה פסולה על הבחירות", שלדבריהם הופנו כלפי מרשיהם בשל העיסוק באותו נושא.

בהתייחס לטענה בדבר פגיעה בטוהר הבחירות, כתבו עורכי הדין כי פניית נתניהו אינה מצביעה על הוראת דין שהופרה, על מעשה אסור שנעשה או על בסיס משפטי לטענה. "פרסום תחקיר בעל עניין ציבורי על תפקודו של ראש הממשלה ערב מלחמה הוא מימוש תפקידה של עיתונות חופשית, גם ערב הבחירות", נכתב.

עוד דחו את הניסיון לייחס למרשיהם מניעים פוליטיים או זדוניים, וטענו כי בפנייה לא הוצגו ראיה או עובדה המראות שהפרסום נוצר בכוונה לפגוע.

במכתב הודגש כי לפני הפרסום התבקשה תגובת נתניהו, וכי להכחשתו, שלפיה מדובר ב"שקר מוחלט", ניתן ביטוי בולט והוגן. לטענת עורכי הדין, בכך קיבל הציבור את התמונה המלאה.

לפי מכתב התשובה, נתניהו דרש מיליון שקלים "לצורכי פשרה", לצד הסרת הכתבה והתנצלות, ואיים בתביעה בסכום של יותר מ־2.5 מיליון שקלים. עורכי הדין טענו כי הדרישות מלמדות על טיבה של הפנייה, "שכל תכליתה היא השתקת ביקורת עיתונאית", והודיעו כי מרשיהם דוחים אותן.

בסיום התייחסו בנפרד לאורי משגב, וטענו כי אין לו קשר לפרסום שעליו נסובה הפנייה וכי לא ברור מדוע שורבב שמו. הם הוסיפו כי אם יצורף לתביעה ללא הצדקה, ידרשו הוצאות בהתאם.

כזכור, נתניהו הורה להגיש תביעת דיבה נגד העיתון בעקבות התחקיר שפורסם על התרעה לכאורה שקיבל מנשיא איחוד האמירויות לפני הטבח.