ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע הבוקר (יום שלישי) על שריונו של אלישע מדן במקום ה-11 ברשימת הליכוד לכנסת ה-26. מדן, לוחם במילואים וממייסדי היישוב אביגיל שבהר חברון, נפצע באורח אנוש במהלך פעילות מבצעית בבית חאנון שבצפון רצועת עזה, ואיבד את שתי רגליו.

בהמשך היום הודיעו בליכוד על שלושה משוריינים נוספים. טליק גואילי, אמו של רס"מ רני גואילי ז"ל, לוחם יחידת היס"מ שנפל בקרב על הגנת מדינת ישראל, נחטף לרצועת עזה והושב ארצה לאחר מכן.

המשוריין השלישי הוא עו"ד דוד פטר, משפטן בעל תואר ראשון ושני מאוניברסיטת בר אילן, השוקד בימים אלה על עבודת הדוקטורט שלו.

פטר הוא דור שני לניצולי שואה. הוא נולד בהונגריה בשלהי המשטר הקומוניסטי, להורים שנולדו וגדלו בצלו. בגיל שנה וחצי עלה עם משפחתו לישראל, תחילה למרכז הקליטה במבשרת ציון ולאחר מכן לחיפה. מסע משפחתו מן החיים תחת משטר קומוניסטי אל מדינת ישראל החופשית והריבונית מלווה את דרכו ואת תפיסת עולמו עד היום.

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בהודעת הליכוד נאמר כי "במהלך השנים רכש ניסיון משפטי וציבורי רחב, במשפט החוקתי, הציבורי והמסחרי, במחקר ובליטיגציה, והקדיש את עשייתו לעיסוק בשאלות היסוד של שלטון, משפט, חירות ודמוקרטיה במדינת ישראל. עו"ד פטר מביא אל עשייתו עומק משפטי, תחושת שליחות וחיבור עמוק בין סיפורו של העם היהודי למדינת ישראל".

המשוריין הרביעי הוא תא"ל במיל' אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים. אביבי שירת בצה"ל במגוון תפקידים בכירים, ביניהם סגן מבקר מערכת הביטחון, ראש לשכת הרמטכ"ל, סגן מפקד אוגדת עזה, מפקד חטיבת שגיא, מפקד גדוד 605 ומפקד בית הספר להנדסה קרבית.

אביבי נולד בירושלים, והעביר את ילדותו במדינות שונות בעולם בעקבות שליחויותיו של אביו, פנחס אביבי, שהיה דיפלומט ושגריר שנים רבות. בגיל 18 חזר אביבי לישראל כחייל בודד, התגייס לצה"ל כלוחם בחיל ההנדסה הקרבית וטיפס לאורך השנים בשרשרת הפיקוד עד לדרגת תת אלוף.

בהודעת הליכוד נאמר כי "אביבי ותנועת הביטחוניסטים תומכים בתפיסת הביטחון של ראש הממשלה נתניהו אשר שמה במרכז את עקרונות ההכרעה, היוזמה והעצמאות הביטחונית של ישראל".