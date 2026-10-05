צבא ארצות הברית השלים פינוי חירום של כל מפציצי ה-B1 שהוצבו בבסיס האוויר פיירפורד בבריטניה והעבירם בחזרה לשטח ארה"ב, כך עולה ממספר דיווחים אמריקאיים.

דובר משרד ההגנה האמריקני אישר את הפרטים והודיע: "בעוד ששיקולי ביטחון מבצעי מנעו מאיתנו לאשר את תנועת הנכסים והכוחות שלנו בזמן אמת, אנו יכולים כעת לאשר כי כל המפציצים האמריקאים שהוצבו בבסיס 'פיירפורד' הועברו בחזרה לבסיסי האם שלהם בארצות הברית".

הפינוי הדחוף בוצע בעקבות מידע מודיעיני שהצביע על מזימה בגיבוי איראני לפגוע בבסיס. רמת הדחיפות הייתה גבוהה עד כדי כך שחלק מצוותי האוויר המריאו עוד בטרם הושלמה היערכותם של מטוסי התדלוק האווירי. לפחות שלושה מפציצים נחתו בדרום דקוטה.

הערכות מודיעיניות של גורמי ביטחון במערב מצביעות על מעורבות של משמרות המהפכה האיראניות ועל אפשרות שהתכנון כלל ניסיון תקיפה באמצעות רחפנים. בסיס פיירפורד הבריטי שימש עד כה מוקד מרכזי ליציאת גיחות תקיפה, והוצבו בו למעלה מעשרה מפציצים מסוג זה.

במסגרת החקירה נעצרו בשבוע שעבר שישה חשודים בבריטניה. ראש הממשלה הבריטי אנדי ברנהאם ציין כי קיימות אינדיקציות חזקות למעורבות איראנית. איראן מצידה הכחישה כל קשר לאירועים.

באתר חיל האוויר האמריקני מצוין כי המטוס "נושא את המטען הקונבנציונלי הגדול ביותר של חימוש מונחה ולא-מונחה במלאי חיל האוויר, המפציץ הרב-משימתי B-1 הוא עמוד השדרה של כוח המפציצים ארוכי-הטווח של ארצות הברית". בפנטגון הבהירו כי המטוסים נותרים בכשירות מלאה לביצוע תקיפות ברחבי העולם ישירות מבסיסיהם בארצות הברית.