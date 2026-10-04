מפלגת הירוקים בבריטניה: "ציונות היא גזענות"

מפלגת הירוקים בבריטניה אישרה החלטה הקובעת כי "ציונות היא גזענות", במסגרת כנס המפלגה שהתקיים בברייטון. ההצעה זכתה לתמיכה של 56% מהמצביעים מול 44% שהתנגדו לה. מתוך למעלה מ-200 אלף חברי המפלגה הרשומים, רק 1,835 חברים השתתפו בהצבעה.

ההחלטה שאושרה מגדירה את הציונות כ"אידאולוגיה פוליטית הקוראת להקמת מדינה יהודית המבוססת על לאומיות אתנית", שלפי יוזמי ההחלטה מדירה את האוכלוסייה הלא-יהודית. במסמך נכללת קריאה להקמת מדינה פלסטינית אחת שבה יהיו "זכויות שוות לכולם", כולל האוכלוסייה היהודית. ההחלטה אינה מזכירה כלל את קיומה של מדינת ישראל, ואינה כוללת התייחסות לפתרון שתי המדינות.

משרד החוץ: "הפכתם לגוף תומך טרור"

משרד החוץ הישראלי הגיב בחריפות להחלטה. בהודעה רשמית נמסר כי "מפלגת הירוקים בבריטניה הפסיקה היום לתפקד כמפלגה פוליטית והפכה לגוף תומך טרור".

בירושלים הבהירו כי ההחלטה מעניקה לגיטימציה למאבק מזוין, קוראת בפועל להקמת מדינה פלסטינית מהים עד הנהר ומשווה בין ציונות לגזענות. במשרד החוץ הוסיפו כי "זהו טקסט שחוצה את גבולות השיח הפוליטי, וכל עוד לא יוסר, מהווה כתם בתולדות הממלכה המאוחדת".

בסיום ההודעה קרא משרד החוץ לכל המפלגות בבריטניה, ובראשן מפלגת הלייבור, "להתנער מיידית וחד-משמעית מהטקסט המעוות הזה".