המוזיקאי והמעבד יצחק חיאק ואמן הסקסופון דור אסרף משחררים את הנעימה השנייה בפרויקט האינסטרומנטלי שלהם: עיבוד מיוחד ללהיט "לב לבן" של הזמר שולי רנד, הפעם ללא מילים וללא ביצוע ווקאלי.

הפרויקט, שהושק לפני מספר שבועות עם הנעימה "ירושלים", מציע גישה שונה לשירים מוכרים מעולם המוזיקה החסידית והיהודית. השניים בחרו להעניק לכל יצירה פרשנות חדשה באמצעות כלי נגינה בלבד, כך שהמנגינה עצמה מדברת אל הלב.

השיר "לב לבן", מהלהיטים המרכזיים של שולי רנד, מקבל כעת חיים חדשים. העיבוד המוזיקלי של חיאק, יחד עם נגינת הסקסופון והחליל של אסרף, יוצר אווירה רגשית שונה מהמקור, תוך שמירה על נשמת השיר ומסריו.

מאחורי ההפקה עומד יצחק חיאק, שביצע את העיבוד, הקלידים והתיכנותים. חיאק, בעל ניסיון רב בעולם המוזיקה החסידית כמעבד ומפיק, יצר מעטפת צלילית עשירה המשלבת מודרניות עם חום מסורתי.

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דור אסרף ביצע את קטעי הסקסופון והחליל, ומעניק לנעימה את הטאץ' המיוחד שלו. נגינתו הרגשית והמדויקת מוסיפה שכבת עומק למנגינה ויוצרת חוויית האזנה מרגשת.

על התופים ניצב שלומי בן סימון, שהעניק לעיבוד את הקצב והדינמיקה, ואילו דוד כהן ביצע את קטעי הגיטרות. את המיקס והמאסטרינג ביצע יניב בלאס, שאיזן בין כלי הנגינה השונים ויצר צליל מלוטש ומקצועי.

הנעימה "לב לבן" היא השנייה בסדרה שהחלה עם "ירושלים", שזכתה לתגובות חיוביות מצד המאזינים. הפרויקט, שהוקלט באולפני Hayak Studio, ממשיך להציע פרשנויות חדשות לשירים אהובים.

בניגוד למקובל בעולם המוזיקה החסידית, שבו רוב ההפקות מתמקדות בביצועים ווקאליים, בחרו חיאק ואסרף להתמקד בכוחה של המנגינה עצמה. גישה זו מאפשרת למאזין להתחבר אל השיר ברמה רגשית ונשמתית, מעבר למילים.

עיצוב העטיפה של הסינגל בוצע על ידי ירין אלוש, שיצר מעטפת ויזואלית המשקפת את אופי הפרויקט - מודרני אך מחובר לשורשים, עכשווי אך נאמן למסורת.

הנעימה החדשה מצטרפת לפרויקטים מוזיקליים שהושקו לאחרונה בעולם המוזיקה החסידית, ומעידה על המגמה הגוברת ליצירתיות ולחדשנות בתחום. חיאק ואסרף מוכיחים כי ניתן לקחת שיר מוכר ואהוב ולהעניק לו חיים חדשים, תוך כיבוד המקור והמסר שלו.

הסינגל זמין כעת בכל הפלטפורמות הדיגיטליות. פרויקט הנעימות מתכוון להמשיך עם עיבודים נוספים לשירים מעולם המוזיקה היהודית והחסידית.