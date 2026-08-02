הזמרים נתנאל אבקסיס ודניאל יטיב משיקים השבוע סינגל חדש בשם "בית מדרש" - יצירה מוזיקלית שנכתבה מתוך רגעי התבוננות בחייו של לומד תורה. השיר, שנולד בתוך כותלי בית המדרש, משלב מסר רוחני עמוק עם ביצוע מוזיקלי מרגש, ומציע מבט אל העולם הפנימי של בן תורה המשלב בין לימוד תורה לחיי משפחה ולמעשי חסד.

היצירה מתארת יום בחייו של בן תורה: סדרי הלימוד בבית המדרש, שיחות המוסר, גידול הילדים והשיבה אל ספסלי הלימוד. דווקא מתוך הרגעים הפשוטים הללו מתגלה העוצמה של חיים המחוברים לתורה. המילים מבקשות להזכיר את הזכות הגדולה שניתנה לכל יהודי להתקרב אל הקב"ה, ואת התחושה שהתורה היא מקור של חיים, שמחה והגנה.

רגע ההשראה לשיר

המילים והלחן נכתבו על ידי נתנאל אבקסיס, שחווה רגע של השראה במהלך לימודו בכולל. תוך כדי התבוננות בעשייה הרוחנית והגשמית, בשילוב של חיי משפחה, חברות וניסיונות החיים, התגבשה אצלו ההבנה: "יש לי זכות שבא לי לרוץ."

באותו רגע הוא חש את הכמיהה לרוץ אל הקב"ה, כבן השב אל אביו שוב ושוב. אך בתחושה זו התחדדה גם ההכרה שהקב"ה אינו רק ממתין - הוא יוצא לקראת בנו, מחבק אותו ומקרב אותו בזכות הגדולה שניתנה לו ללמוד את תורתו. מסר עמוק זה הפך לליבת השיר, המעביר תחושה של קרבה, חום ותקווה.

ביצוע משותף ועיבוד מוזיקלי

הביצוע המשותף של נתנאל אבקסיס ודניאל יטיב מעניק לשיר מעטפת מוזיקלית חמה. השילוב בין שני הקולות יוצר הרמוניה המחברת בין מסר של אמונה ופשטות לבין לחן סוחף. הביצוע הווקאלי משקף את העומק הרגשי של המילים ומעניק לשיר נשמה אמיתית.

העיבוד וההפקה המוזיקלית בוצעו על ידי בן ציון כהן, שיצר מעטפת צלילים עשירה תוך שמירה על החום והאותנטיות של המסר. כהן, בעל ניסיון רב בעולם המוזיקה החסידית, יצר איזון בין הכלים השונים לבין הווקאל, והעניק לשיר אופי המשלב מסורת עם צליל עדכני ונגיש.

מסר של חיבור לתורה

הסינגל "בית מדרש" מצטרף ליצירות בעולם המוזיקה החסידית המעניקות ביטוי מוזיקלי למסרים של אמונה וחיזוק. השיר מזכיר למאזינים את הזכות הגדולה שיש לכל אחד להיות חלק מעולם התורה, ואת התחושה שהתורה מעניקה לא רק ידע אלא גם חיים מלאים, שמחה והגנה.

המילים הפשוטות והכנות, בשילוב עם הלחן הסוחף, יוצרות חוויה מוזיקלית הנוגעת בנקודות העמוקות של כל מי שמחובר לעולם התורה והלימוד. היצירה מוכיחה שמוזיקה חסידית יכולה להיות גם אישית וגם אוניברסלית - לספר סיפור פרטי ובו בזמן לגעת בליבם של רבים. זהו שיר המזכיר את היופי שבשגרה, את הקדושה שבפשטות, ואת הזכות הגדולה שיש לנו להיות בני תורה.