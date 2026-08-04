סינגל חדש בעולם המוזיקה החסידית יצא לאור לקראת עונת השמחות: 'מי חכם', בביצוע משותף של הזמרים משה קרישבסקי ואבריימי מושקוביץ, בליווי מקהלת מלכות. הסינגל משוחרר לכבוד חתונת בנו של קרישבסקי, ונושא מסר של הכרת הטוב והודיה על חסדי השם יתברך.

הלחן הוא פרי יצירתו של ר' ישראל ראט, אברך ירא שמים וסופר סת"ם היושב ולומד בכולל. ר' ישראל חיבר לאורך השנים ניגונים רבים, אך בחר שלא להפיצם עד כה. לקראת חתונת בתו החליט לשתף את אחד מניגוניו עם משה קרישבסקי, שאף הוא עומד לחתן את בנו, וכך נוצר הפרויקט המשותף.

מסר ההודיה והשמחה

השיר 'מי חכם' מעביר מסר של עצירה והתבוננות בחסדי הקב"ה המלווים אותנו בכל יום, ושל הודיה עליהם. לדברי היוצרים, דרך ההודאה וההכרה בטוב זוכים לחיות בשמחה ולהמשיך לקבל שפע של חסדים. מסר זה מתאים במיוחד לתקופת השמחות והחתונות, כאשר משפחות שלמות מתכנסות להודות על הטוב.

הביצוע המשותף של שני הזמרים המוערכים בעולם המוזיקה החסידית מעניק לשיר עומק רגשי מיוחד. השילוב בין קולותיהם המיוחדים ובין הליווי של מקהלת מלכות יוצר חוויית האזנה מרגשת, המתאימה להאזנה אישית ולשימוש באירועים ובשמחות כאחד.

ההפקה המוזיקלית

העיבוד וההפקה המוזיקלית בוצעו בידי יונתן בלוי, שהעניק לסינגל מעטפת צלילית עשירה ומודרנית. בלוי, שאחראי גם על האולפן, יצר סאונד המשלב אלמנטים מסורתיים עם הפקה עכשווית ומקצועית. העיבוד הקולי בוצע על ידי פינחס ביכלר, שדאג לכך שהקולות יישמעו בצורה מלוטשת ומדויקת.

הגיטרות בוצעו בידי נועם חרגול, שהעניק לסינגל את הנופך המיוחד שלו והוסיף חום ואותנטיות. המיקס בוצע על ידי אבי ריימי, שדאג לאיזון מושלם בין כל האלמנטים המוזיקליים. התוצאה היא ביצוע מרגש המשלב מסר רוחני עמוק עם איכות הפקה גבוהה.

הסינגל 'מי חכם' מצטרף לשורת סינגלים חדשים שיצאו לאחרונה בעולם המוזיקה החסידית. עיצוב העטיפה בוצע על ידי SDR, שיצר מראה ויזואלי מקצועי המשקף את המסר המיוחד של השיר.