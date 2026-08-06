הזמר והיוצר החב"די שלמה חיים שאער משיק השבוע סינגל חדש בשם 'הלב שלי - שלך', יצירה מוזיקלית שנכתבה מתוך מקום אישי ועמוק במיוחד. השיר, שנוצר בתקופה מורכבת בחייו של היוצר, מביא מסר של תשובה וחיפוש אחר הקשר עם הקב"ה - מסר המתאים במיוחד לימי חודש אלול.

היצירה מתארת מסע רוחני של אדם המרגיש ריחוק ואובדן, ומתוך נקודת השפל מגלה את ההבנה שהקשר עם הבורא יתברך לא נותק מעולם. השיר מביע את הכמיהה לחזור אל האב שבשמיים, תוך הבנה שהדרך תמיד פתוחה לשבים. זוהי זעקת לב של אדם המבקש לחזור למקורו, ומגלה שהקב"ה ממתין לו בכל עת.

מסע רוחני בין נפילה לעלייה

מבנה השיר משקף את המסע הרוחני שעובר כל אדם בדרכו לתשובה. הבית הראשון מתאר את תחושת הריחוק: "לאחרונה אני מרגיש רחוק ממך, ללא דרך חזרה" - מילים פשוטות הנוגעות בנקודה הכואבת של תחושת הניתוק והפחד שאין תקווה. אולם הפזמון מביא את השינוי: "אבא יודע שאתה פה איתי רוצה בטובתי אני מרגיש אותך תראה את הלב שלי, עכשיו הלב שלי שלך".

הבית השני מתאר כבר תנועה של תשובה והתחדשות, בהתאמה מלאה למהות ימי אלול. "שמעתי שאתה מושיט יד לכל אדם שבא" - כך מבטא השיר את האמונה ברחמי השם יתברך. מדובר בתשובה מאהבה ולא מפחד, תשובה המובילה לצמיחה: "למרות שנפלתי, אני אקום חזק יותר."

קריאת 'אבא' - זעקה פשוטה מן הלב

הקריאה הפשוטה "אבא" החוזרת לאורך השיר מקבלת משמעות מיוחדת בימים אלו. כשם שקול השופר בחודש אלול מבטא זעקה פשוטה של הלב ללא צורך במילים, כך גם הקריאה בשיר היא קריאת בן אל אביו - קריאה הבוקעת את כל המחיצות. המסר המרכזי הוא שאין מקום נמוך או רחוק שאליו אור האהבה והמחילה של הקב"ה אינו יכול להגיע.

השיר מזכיר לכל אחד, בפרט בימי חשבון הנפש, שגם אם שגינו בדרכנו, הדרך חזרה תמיד פתוחה. היד מושטת, והלב שייך לבוראו. שלמה חיים שאער מצליח לשלב כתיבה אישית וכנה עם לחן וביצוע הנוגעים ללב, ומעניק נחמה ואמונה - בדיוק מה שנדרש בימים אלו.

פרטי ההפקה המוזיקלית

את המילים והלחן יצר אביתר רון, שהעניק לסינגל את האופי האישי והמיוחד שלו. העיבוד וההפקה המוזיקלית בוצעו על ידי אפי שיינר, שיצר מעטפת מוזיקלית עשירה ומרגשת המשלימה את מסר השיר. הקולות והמקהלה בביצועם של דוידי פרימק, לוי יצחק שאער ואפי שיינר מעניקים לשיר עומק נוסף.

את הקליפ המלווה יצרו לוי פרטוש ודוד מיכאלי, ועיצוב העטיפה בוצע על ידי אברי בן מרדכי מ-BM STUDIO. השילוב בין כל האלמנטים יוצר חוויה מוזיקלית שלמה המתאימה במיוחד לאווירת חודש אלול - תקופה של הרהורי תשובה, חיפוש עצמי וחשבון נפש.