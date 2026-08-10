הזמר והיוצר מוטי אילוביץ' משיק סינגל חדש לקראת יום השנה ה-47 להסתלקותו של מרן הגאון הקדוש רבי יואל טייטלבוים זצוק"ל, אדמו"ר מסאטמר, בן הרה"ק רבי חנניה יו"ט זי"ע. הסינגל, הנושא את השם 'הגיבור הגדול', מבוסס על תפילה מיוחדת מתוך כתביו הקדושים של מרן זי"ע.

התפילה שבבסיס היצירה עוסקת בגדולתו של היהודי העמל בפרנסה - אותו יהודי היוצא מדי יום מביתו ומבית המדרש אל רשות הרבים, מתמודד עם אתגרי השתכרות הפרנסה ולחצי העולם, ובכל זאת שומר על קדושתו ואמונתו. מרן מסאטמר זי"ע, שהיה עמוד התורה והחסד, ראה את המאבק היומיומי של כל יהודי המשתדל לשמור על טהרתו תוך כדי עבודתו להחזקת משפחתו.

מסר השיר מתמקד ביהודי השב לביתו לאחר יום עבודה מפרך, עייף בגופו אך זך באמונתו, לבו קשור לבורא יתברך ומלא קדושה. כוחותיו מתחדשים מתוך ההכרה שגם עבודתו הכנה והישרה היא עבודת השם יתברך. זהו מסר חשוב במיוחד לאותם יהודים היוצאים מדי יום להתפרנס בכבוד, ולעיתים חשים מרוחקים מעולם התורה והתפילה.

הלחן והמילים נכתבו על ידי מוטי אילוביץ' עצמו. ההפקה המוזיקלית בוצעה בידי אלי קליין ואיצי ברי, שיצרו עיבוד צלילי עשיר ומרגש. ההקלטה נעשתה באולפני אברמי לונגר. הפקת הווידאו בוצעה על ידי SolBlum, עם אנימציה של מיילך מלבר ועיצוב עטיפה של VigiGee.

הסינגל מצטרף ליצירות נוספות שיצאו לאור לאחרונה לכבוד ימי הילולא של גדולי ישראל זי"ע. בדומה לסינגל 'חסדים' של שייע גראס ומקהלת 'רוממו' שיצא לכבוד יומא דהילולא של מרן הרבי מטאהש זי"ע, גם כאן מדובר ביצירה המשלבת מסורת חסידית עם הפקה מוזיקלית מקצועית. השחרור ביום השנה ה-47 להסתלקות מעניק לסינגל משמעות מיוחדת ומזכיר את המשכיות דרכו של מרן מסאטמר זי"ע.

יצירות חסידיות נוספות שיצאו לאור בתקופה האחרונה כוללות את 'מזמור לתודה' של חיים מרדכי עקשטיין ומוטי גולדמן, המביא ניגון מסורתי של חסידי סאטמר בעיבוד עכשווי. המשותף ליצירות אלו הוא הרצון להעביר מסרים עמוקים של אמונה וקדושה באמצעות מוזיקה איכותית ונגישה, תוך שמירה על האותנטיות החסידית.