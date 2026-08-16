הזמר אברומי בלומנברג משיק היום סינגל חדש הנושא את השם "אני מאמין", המבוסס על לחן שחיבר אביו ר' אלימלech בלומנברג. היצירה מביאה ביטוי מוזיקלי חדש למילות עיקר האמונה בביאת המשיח, תוך שילוב של מסורת חסידית עם הפקה מוזיקלית עכשווית.

בסינגל משתתפת מקהלת הפאר של יוסי גליק, המוכרת בזכות ביצועיה החמים והאיכותיים. השילוב בין קולו של הזמר הצעיר לבין המקהלה מעניק ליצירה אופי מיוחד של כמיהה וציפייה לגאולה השלמה, ומוסיף ממד של חסידיות ומרוממות לשיר.

ר' אלימלך בלומנברג הלחין את המילים "אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח" בצורה מחודשת, המשלבת נאמנות למסורת עם צליל עכשווי. המילים המוכרות, שכל יהודי אומר אותן מדי יום כחלק מי"ג עיקרי האמונה, מקבלות כאן ביטוי מוזיקלי טרי שמדבר גם אל הדור הצעיר.

העיבוד וההפקה המוזיקלית בוצעו על ידי משה לאופר, מעבד ומפיק מוערך בעולם המוזיקה החסידית. לאופר יצר מעטפת צלילית עשירה השומרת על העומק הרוחני של היצירה תוך שמירה על נגישות מוזיקלית. המיקס והמאסטרינג בוצעו בידי שלמה ווכטר, שהעניק לסינגל צליל מקצועי ומלוטש. ההקלטה נעשתה באולפני ווליום.

הסינגל מצטרף לשורה של יצירות שהושקו לאחרונה בעולם המוזיקה החסידית, ביניהן "מרחם" של יענקי דסקל ו"שובו אלי" של יהודה גרין, כולן נושאות מסרים של אמונה וציפייה.

מסר השיר המרכזי הוא שלמרות שכל יום שעובר מקרב אותנו לגאולה, עם ישראל ממשיך לשיר "אני מאמין" ולא מפסיק לחכות. גם אם הדבר מתעכב, הציפייה נשארת בלתי פוסקת - שהמשיח יבוא עוד היום ושנזכה כולנו לשוב לירושלים הבנויה.

היצירה נועדה לחזק את האמונה השלמה ואת הציפייה המתמדת לביאת המשיח. השילוב המיוחד בין לחנו של האב לביצועו של הבן, יחד עם מקהלת יוסי גליק והפקתו המקצועית של משה לאופר, יוצר חוויית האזנה מרגשת ונוגעת ללב.