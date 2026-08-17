הזמר והיוצר נותי רובין משיק השבוע סינגל חדש בשם 'וטהר ליבנו', המציג גישה מוזיקלית שונה לתפילה המוכרת. בניגוד לביצועים המסורתיים והשקטים של נוסח זה, בחר רובין להעניק לו פרשנות עכשווית באמצעות עיבוד פופ חסידי אנרגטי ומקפיץ. היצירה מגיעה בעקבות הצלחת אלבום הבכורה שלו 'אין דיין הענט' והסינגל 'דאגה מניין'.

העיבוד החדש משלב קצב תוסס ואנרגיה רבה, תוך שמירה על המשמעות הרוחנית העמוקה של המילים. הגישה המוזיקלית מבטאת את הרעיון שטהרת הלב יכולה לבוא לידי ביטוי גם דרך שמחה וחיוניות, ולא דווקא מתוך רצינות בלבד.

את הלחן ליצירה הלחין איצי וולדנר, מלחין ויוצר מוכר בעולם המוזיקה החסידית, שהצליח להעניק למילים ביטוי מוזיקלי נגיש ועכשווי תוך שמירה על האותנטיות. הניגון מעביר את המסר המרכזי של התפילה - הבקשה מהשם יתברך לשמור על הלב טהור, אמיתי ומחובר, ללא קשר לאתגרים שבדרך.

אולפני טייטלבוים אחראים לעיבוד המוזיקלי ולהפקת הסינגל, ויצרו מעטפת צלילית המשלבת אלמנטים חסידיים עם הפקה פופית מודרנית. יענקי כהן ביצע את המיקס והמאסטרינג והעניק לשיר צליל מלוטש. העיבוד שומר על איזון בין מסורת לחדשנות תוך הדגשת המסר הרוחני.

הסינגל מצטרף לשורת יצירות חדשות בעולם המוזיקה החסידית שהושקו לאחרונה. בדומה ליהודה גרין עם 'שובו אלי' ולאייל בוגט עם 'רוצה רק אותך', גם רובין בחר להציע יצירה המשלבת עומק רוחני עם נגישות מוזיקלית. כל אמן מביא את גישתו המוזיקלית המיוחדת - רובין עם הפופ האנרגטי, גרין עם הקצב המרומם, ובוגט עם השילוב של דיפ האוס וחסידיות.

המסר של 'וטהר ליבנו' הוא התפילה לטהרת לב בעולם מלא אתגרים. היצירה מזכירה שהדרך לשמור על הלב טהור ומחובר עוברת גם דרך שמחה, אנרגיה וחיוניות. רובין מעביר מסר זה בצורה מוזיקלית סוחפת המזמינה את המאזין למסע של טהרה ושמחה.