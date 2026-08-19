הזמר והיוצר קובי מירסקי מוציא לאור השבוע יצירה חדשה המיועדת במיוחד לתקופת ימי הרחמים. הסינגל החדש, הנושא את השם 'הוריני השם', מבוסס על פסוקים מספר תהילים ומביא תפילה עמוקה בעיבוד מוזיקלי בן זמננו. השקת הסינגל מגיעה בעיתוי מתאים לימי הסליחות ולהכנות לקראת הימים הנוראים.

בשונה מפרויקטים מוזיקליים רבים, הפעם יצר מירסכי הן את הלחן והן את המבנה המוזיקלי בעצמו, ללא שיתוף עם מלחינים נוספים. הוא בחר בפסוקים מתהילים והלבישם בלחן אישי, תוך שמירה על קדושת הטקסט ועל הכבוד הראוי למילים הקדושות. הלחן מבטא את הכיסופים לקרבת השם יתברך ואת הבקשה להדרכה מלמעלה - מסר המתאים במיוחד לתקופה זו של השנה.

ההפקה המוזיקלית והעיבוד בוצעו בידי יהודה גלילי, מפיק ומעבד ותיק בעולם המוזיקה היהודית. גלילי יצר מסגרת צלילית מרוממת המשלבת עומק רוחני עם נגישות מוזיקלית, ומעניקה לסינגל אופי מיוחד המחבר את השומע אל התפילה. ההפקה שומרת על איזון נכון בין המסר הרוחני לבין יצירה מוזיקלית הפונה אל הלב.

הסינגל מצטרף לסדרת יצירות שמירסקי מוציא בהדרגה במסגרת אלבום EP. הסינגל הקודם שלו, 'טאטע', זכה להצלחה רבה והפך ללהיט נרחב. מירסקי ממשיך להציג מגוון רחב של יכולות יצירתיות, כאשר כל יצירה מוסיפה מימד נוסף לעבודתו. 'הוריני השם' מדגים שוב את יכולתו לשלב בין מסורת לבין יצירה עכשווית.

הסינגל מתאים במיוחד לתקופת ימי הרחמים - בתפילה פרטית, בהכנה לימים הנוראים או כליווי לימי הסליחות. הפסוקים מתהילים והלחן המרגש יוצרים חוויה רוחנית המזמנת להתבוננות פנימית ולחיבור עמוק יותר עם הקדוש ברוך הוא. הביצוע של מירסכי נושא אופי של כנות ואמת, תוך שמירה על הכבוד הראוי למילים הקדושות.