היוצר והזמר מנדי גולדברג משיק השבוע סינגל חדש בשיתוף עם דודי פלדמן, תחת השם 'קשר תפילין'. השיר, שהופק לכבוד בר המצווה של הבחור יהונתן פלדמן נ"י, נולד בנסיבות מיוחדות ומרגשות במיוחד.

לדברי גולדברג, הלחן הגיע אליו בדרך יוצאת דופן: "בבוקר אחד כשפתחתי את העיניים התנגן לי ניגון משמים והרגשתי שזה קשור לבר מצווה, וכמו כפפה התלבש על זה המילים 'ומשפע מצוות תפילין'". הרגע הספונטני שבו הלחן והמילים התאחדו יחדיו הפך ליצירה מרגשת ונוגעת ללב.

השיתוף עם דודי פלדמן, דודו של בר המצווה, מעניק לשיר ממד רגשי נוסף. פלדמן, שגדל יחד עם גולדברג בילדות ומוכר כבעל מנגן מוכשר, הצטרף לביצוע והעניק לו עומק מיוחד. השילוב בין שני הקולות יוצר הרמוניה נוגעת המעבירה את המסר האבהי בצורה מרגשת.

ההפקה המוזיקלית המושקעת בוצעה בידי גולדברג עצמו, שאחראי על הלחן, העיבוד, הקלידים והתכנותים. המיקס נעשה בידי חיים מוזס, וההקלטה התקיימה באולפני יונתן בלוי. המקהלות בוצעו על ידי גולדברג, הגיטרות על ידי נועם חרגול והתופים על ידי דקל דביר - צוות מקצועי שהעניק לשיר מעטפת מוזיקלית עשירה.

גם ההפקה הויזואלית זכתה לטיפול מיוחד. הצילום, העריכה והצבע בוצעו על ידי שניאור מוניס, ועיצוב העטיפה נעשה בידי דודי קרויזר. הבימוי וההפקה הכוללת הופקדו בידי אפי פלדמן, אביו של בר המצווה, שגולדברג מכיר מילדות ומתאר אותו כראש סניף ארגון איחוד הצלה בבני ברק ואיש חסד בהצנע לכת.

מילות השיר מביאות מבט אישי על הרגע המיוחד של הנחת תפילין לראשונה: "יהונתן מזל טוב מזל טוב איזה התרגשות איזה זכות לראות אותך מתחיל להניח תפילין, כל כך מתוק, כל כך קדוש". השיר ממשיך בברכה ובתפילה: "ומשפע מצוות תפילין יתמשך עליי, להיות לי חיים ארוכים ושפע קודש" - מסר המדבר אל כל אב המתרגש לראות את בנו מגיע לגיל מצוות.

השיר משלב בתוכו את הפסוק "וארשתיך לי באמונה וידעת את ה'" - המבטא את הקשר העמוק בין הנחת התפילין לבין הקשר עם הקב"ה. הבחירה במילים אלו מעניקה לשיר עומק רוחני מיוחד, תוך שילוב של שמחה אישית עם מסר כללי על חשיבות מצוות התפילין.

הפרויקט מצטרף לשורה של שירים מרגשים שיצאו לאחרונה בעולם המוזיקה היהודית, ביניהם 'תפילת הבנים' של יששכר דרור ו'שערי שמיים' של יונתן שטרן ופינחס כהן. כל אחד מהם מביא מסר אבהי עמוק, אך 'קשר תפילין' בולט בסיפור הייחודי של לידתו - ניגון שהתנגן בהשכמה והפך ליצירה מושלמת.