נריה לייטר זקוק לתפילות ( צילום: סעיף 27א )

שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, פרסם אמש (יום ראשון) עדכון על מצבו של בנו נריה, שנפצע באורח קשה ביותר בפיגוע הדריסה שהתרחש בשבוע שעבר במחסום בל שעל כביש 443.

"חייו של נריה עדיין תלויים על בלימה, אך ראינו כמה סימנים מעודדים ואנו נאחזים בהם בתקווה", כתב השגריר. במילים של אמונה כתב לייטר: "אנו מאמינים בכוחה של תפילה, בכך שה' שומע תפילות ויכול לרפא גם כאשר הריפוי נראה בלתי אפשרי". השגריר הוסיף והביע תודה עמוקה לכל מי שדואג ומתפלל, ובקש שהתפילות עבור נריה יכללו גם איחולים לרפואה שלמה לכל מי שנפצע באורח קשה מידי מחבלים. "הם הגיבורים שמבטיחים שנוכל להתמיד ולנצח במאבק נגד אלה שזורעים רצח והרס", אמר.

נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית ד"ר יחיאל לייטר, נפצע באורח קשה מאוד בפיגוע הדריסה שאירע בשבוע שעבר במחסום בל שעל כביש 443. נריה הוא אחיו של רס"ר (במיל') משה ידידיה לייטר ז"ל, שנפל בקרבות ברצועת עזה בחודש חשוון תשפ"ד.

המחבל הגיח עם רכבו ופגע במכוון בניידת משטרתית של מחוז ש"י שבה פעל נריה במסגרת משימה משותפת של צה"ל והמשטרה. הוא פונה למרכז הרפואי שערי צדק בירושלים כשהוא סובל מחבלות ראש קשות מאוד, ועבר שם ניתוח מוח מורכב ומציל חיים שנמשך מספר שעות.