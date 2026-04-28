ניצב בדימוס עמי אשד, שהודח מתפקידו כמפקד מחוז תל אביב במשטרת ישראל בעקבות טענות לדרך פעולתו כלפי 'מחאת קפלן' בימי הרפורמה המשפטית, ישמש בתפקיד מרכזי במטה מפלגת 'ביחד' של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט ויו"ר האופוזיציה יאיר לפיד.

על פי הנמסר, אשד ימונה לתפקיד אחראי טוהר הבחירות במפלגה החדשה. הצטרפותו למטה בנט-לפיד נתפסת כ"סגירת מעגל" לאירועים שהובילו לסיום תפקידו במשטרה לפני כשנתיים.

הרקע להדחה: "כישלון באכיפה"

הרקע לפרישתו של אשד מהמשטרה החל בסיכום בין השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לבין המפכ"ל דאז קובי שבתאי, על סבב מינויים רחב בסגל הפיקוד הכללי. במסגרת סבב זה, הוחלט על מינוי ניצב פרץ עמר למפקד מחוז תל אביב במקומו של אשד.

ההחלטה על הזזת אשד לתפקיד ראש אגף ההדרכה נתפסה במערכת הפוליטית והמשטרתית כ"הדחה" למעשה. השר בן גביר הביע שוב ושוב את מורת רוחו ממה שכינה כ"כישלון באכיפה" בהפגנות קפלן נגד הרפורמה המשפטית. בדרג המדיני טענו אז, כי אשד נהג ביד רכה מדי כלפי המפגינים ואפשר חסימות כבישים ממושכות.