בבלי
צירוף לא מפתיע

הניצב שהודח בעקבות 'מחאת קפלן', ישמש כאחראי טוהר הבחירות במפלגת 'ביחד'

אשד שהודח על ידי בן גביר בגלל 'יד רכה' כלפי המפגינים • ישמש כאחראי טוהר בחירות במטה בנט-לפיד | "סגירת מעגל" לאירועים שהובילו לסיום תפקידו (פוליטי מדיני)

עמי אשד בתפקידו כניצב | ארכיון (צילום: Erik Marmor/Flash90)

ניצב בדימוס עמי אשד, שהודח מתפקידו כמפקד מחוז תל אביב במשטרת ישראל בעקבות טענות לדרך פעולתו כלפי 'מחאת קפלן' בימי הרפורמה המשפטית, ישמש בתפקיד מרכזי במטה מפלגת 'ביחד' של נפתלי בנט ו יאיר לפיד.

על פי הנמסר, אשד ימונה לתפקיד אחראי טוהר הבחירות במפלגה החדשה. הצטרפותו למטה בנט-לפיד נתפסת כ"סגירת מעגל" לאירועים שהובילו לסיום תפקידו במשטרה לפני כשנתיים.

הרקע להדחה: "כישלון באכיפה"

הרקע לפרישתו של אשד מהמשטרה החל בסיכום בין השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לבין המפכ"ל דאז קובי שבתאי, על סבב מינויים רחב בסגל הפיקוד הכללי. במסגרת סבב זה, הוחלט על מינוי ניצב פרץ עמר למפקד מחוז תל אביב במקומו של אשד.

ההחלטה על הזזת אשד לתפקיד ראש אגף ההדרכה נתפסה במערכת הפוליטית והמשטרתית כ"הדחה" למעשה. השר בן גביר הביע שוב ושוב את מורת רוחו ממה שכינה כ"כישלון באכיפה" בהפגנות קפלן נגד הרפורמה המשפטית. בדרג המדיני טענו אז, כי אשד נהג ביד רכה מדי כלפי המפגינים ואפשר חסימות כבישים ממושכות.

בנט ולפיד מכריזים על המפלגה המשותפת (צילום: חיים גולדברג\פלאש90)

בנאום הפרישה שלו בחודש יולי 2023, תקף אשד - כשהוא עדיין במדים - את הדרג המדיני. "בחרתי להוביל קו פיקודי שהכיל את המחאות, שמנע שפיכות דמים ושמר על הדמוקרטיה הישראלית", מסר אז.

המפלגה החדשה מתחזקת

הצטרפותו של אשד למטה '' מגיעה בעיתוי משמעותי, כאשר המפלגה החדשה של בנט ולפיד מתארגנת לקראת הבחירות. על פי דיווחים, בנט התחייב ללפיד כי חברי 'יש עתיד' יקבלו לפחות 10 מקומות מתוך 24 המקומות הראשונים ברשימה המשותפת.

כאמור, הסיכום מעניק ללפיד מספר מושבים ריאליים גבוה בהרבה ביחס לכוחו בסקרים האחרונים. בנוסף, נשמרה ללפיד אפשרות להתפצל מהמפלגה מיד לאחר הבחירות, במידה ויחזיק ביותר משליש חברי המפלגה - הסף הנדרש על פי חוק המפלגות.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר