"מחטף חוקתי": ח"כ ביטן מגיש עתירה דחופה נגד ראש הממשלה

בחירות לפריימריז בליכוד ( צילום: דוד כהן / פלאש 90 )

ח"כ דוד ביטן הגיש הבוקר (ראשון) עתירה דחופה לבית הדין של תנועת הליכוד, בדרישה למנוע את כוונתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו להרכיב את רשימת המפלגה באמצעות ועדה מסדרת, במקום בפריימריז המעוגנים בתקנון המפלגה.

בעתירה, שהוגשה באמצעות עו"ד יפעת מאירוביץ-יפת, טוען ביטן כי מדובר ב"מחטף חוקתי" ובניסיון לשנות את כללי המשחק בעיצומו של המרוץ הפנימי, כחודש בלבד לפני מועד הפריימריז המתוכנן. "פגיעה בזכות הבחירה של עשרות אלפים" לדברי ביטן, המהלך פוגע בזכותם של עשרות אלפי מתפקדי הליכוד לבחור ולהיבחר, מנוגד לחוקת התנועה, עומד בסתירה להחלטות קודמות של בית הדין של הליכוד ועלול לגרום לפגיעה קשה באמון המתפקדים ובמעמדה הציבורי של התנועה. הכיבוש הושלם: טראמפ חגג על מטוסו החדש - בצבע דגל קטאר | צפו ישראל גראדווהל | 15:51 בגיל 98: נפטר חתן פרס ישראל שהפך את האמנות לתנועה דוד ישראלי | 12:45 "הליכוד היה ויישאר תנועה דמוקרטית", הצהיר ביטן. "אי אפשר לשלול מעשרות אלפי מתפקדים את זכותם לבחור את נציגיהם לכנסת חודש לפני הפריימריז ולשנות את כללי המשחק תוך כדי המשחק. אני מאמין בחברי הליכוד ובזכותם להכריע - לא בוועדה ממונה". דרישות העתירה בעתירה מבקש ביטן להוציא צו מניעה זמני שיאסור על קידום כל מהלך לביטול הפריימריז ולהקמת ועדה מסדרת. כמו כן, הוא דורש להצהיר כי גם אם קיימת סמכות עקרונית לשינוי החוקה - לא ניתן להחיל שינוי כזה על מערכת הבחירות הקרובה, אלא לכל המוקדם מהבחירות הבאות. בנוסף, ביטן דורש שכל הצבעה על שינוי חוקתי תיערך בהצבעה חשאית. אחד הנימוקים המרכזיים בעתירה הוא שורת ההחלטות שקיבל בית הדין של הליכוד בתחילת החודש, המעגנות את זכות הבחירה של המתפקדים.

דוד ביטן ( צילום: יונתן זינדל/פלאש90 )

רקע: תוכנית נתניהו לביטול הפריימריז

כזכור, ראש הממשלה נתניהו מקדם בימים אלה מהלך דרמטי שעשוי לשנות את פני המפלגה: ביטול שיטת הפריימריז המסורתית והחלפתה במנגנון חדש של ועדה מסדרת. על פי הדיווחים, התוכנית כוללת הקמת ועדה שבה יישבו ראשי ערים מהמפלגה לצד אישי ציבור, והיא תכריע על זהות המועמדים ומיקומם ברשימה עד למקום ה-32.

בנוסף למנגנון הוועדה, נתניהו שואף להבטיח לעצמו סמכות לשריין באופן אישי שבעה מועמדים לבחירתו - צעד שמעורר התנגדות עזה בקרב חברי הכנסת המכהנים החוששים למקומם. המהלך מגיע על רקע סדרה של אירועים שהטרידו את הנהגת המפלגה בשנה האחרונה, ובכללם הליקויים שעלו בדוח מבקר המדינה בנוגע לרישום המתפקדים בבחירות האחרונות.

מבקר הליכוד: "המהלך אינו חוקי"

העתירה של ביטן מגיעה לאחר שמבקר הפנים של תנועת הליכוד, עו"ד שי גלילי, סיים לחבר דוח משפטי חריף השומט את הקרקע תחת כוונתו של נתניהו. בדוח קובע גלילי באופן חד-משמעי כי היוזמה להקים ועדה מסדרת שתקבע את שיבוץ המועמדים לכנסת הבאה אינה חוקית באקלים המשפטי הנוכחי של התנועה.

"מדובר בהצעה שאיננה קבילה בעליל, טרם תתקבל הסכמה מפורשת ואישית מכלל חברי המפלגה", קבע המבקר. עוד הבהיר כי גם אם יוחלט בסופו של דבר לשנות את חוקת הליכוד כדי לבטל את הבחירות הפנימיות, הרי שמהלך כזה יוכל לחול רק על מערכות הבחירות הבאות, ולא על הבחירות הקרובות לכנסת.

יצוין כי בימים האחרונים התקיים דיון סוער בבית הדין של הליכוד, במהלכו דרש היועץ המשפטי של המפלגה, עו"ד אבי הלוי, לעכב זמנית את אישורן של תוצאות הבחירות לוועידת הליכוד, על רקע חשדות כבדים להטיות ולזיופים בהליך הבחירה. במרכז הפרשה עומדת טענה חמורה לפיה אלפי מתמודדים לא שילמו מכיסם את דמי ההתמודדות הנדרשים, אלא מימונם הוסדר על ידי גורמים אינטרסנטיים אחרים.