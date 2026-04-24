גל התרעות דחופות שוטף את העולם: בהמשך לארצות הברית, גם מעצמות עולמיות נוספות מורות לאזרחיהן לעזוב את איראן באופן מיידי. על פי הדיווחים - סין, בריטניה, רוסיה והודו הצטרפו לקריאה הדרמטית, בצעד שמעורר שאלות כבדות לגבי מה שצפוי להתרחש באזור בימים הקרובים.

ההתרעות המשולשות מגיעות על רקע מתיחות ביטחונית חריגה באזור, כאשר גורמים מערביים מביעים חשש מפני הסלמה צבאית משמעותית. הקריאות לפינוי אזרחים מצביעות על כך שמדינות אלו מחזיקות במידע מודיעיני המצביע על סיכון ממשי ומיידי לאזרחיהן השוהים בשטח האיראני.

במקביל לקריאות הפינוי, מגיעים דיווחים מנמל התעופה בן גוריון על נוכחות חריגה של מטוסי תדלוק אמריקאים. על פי הנמסר, מספרים גדולים של כלי טיס אלו זוהו בנתב"ג, בצעד שמעורר ספקולציות לגבי היקף הפעילות הצבאית האמריקאית המתוכננת באזור.

מטוסי התדלוק, המשמשים לתדלוק אווירי של מטוסי קרב וכלי טיס צבאיים אחרים, מהווים אינדיקציה למבצעים אוויריים מורכבים וממושכים. נוכחותם בישראל מצביעה על כך שארצות הברית מתכוננת לפעילות מבצעית נרחבת הדורשת יכולות תדלוק מתקדמות.

השילוב של קריאות הפינוי המשולשות והנוכחות הצבאית האמריקאית המוגברת מצביע על הסלמה קרובה. השאלה המרכזית שמעסיקה את האנליסטים היא מה בדיוק יודעות המדינות הללו על התפתחויות צפויות באזור.