נסגרה הערב (שני) ההצבעה בפריימריז ההיסטוריים של מפלגת הדמוקרטים, לאחר יום מלא של הצבעה דיגיטלית שהחל בשעה 09:00 בבוקר. על פי הנתונים הראשוניים, כ-97 אלף מתפקדים השתתפו בהצבעה מתוך 112,376 בעלי זכות בחירה שנרשמו במפלגה המאוחדת.

מדגם ראשון שפרסמה זרוע המחקר 'טרנדזון' מציג תמונה מעניינת של התפלגות הכוחות ברשימה העתידית. על פי המדגם המתוקנן, שמביא בחשבון את הבטחות הייצוג על פי תקנון המפלגה, יאיר גולן נמצא במקום הראשון (שלא היה ניתן לבחירה היום), ואחריו נעמה לזימי וגלעד קריב במקומות השני והשלישי.

מדגם טרנדזון: גולן מוביל, פינק ורונן בעשירייה

המדגם שפרסמה טרנדזון, זרוע מחקרית ישראלית המתמחה בסקרי דעת קהל ומוכרת בזכות סקרי המנדטים שלה, מציג את התמונה הצפויה לאחר תיקון על פי הבטחות הייצוג. בעשירייה הראשונה מופיעים, מלבד גולן, לזימי וקריב, גם אפרת רייטן, יאיר פינק, גבי לסקי מרצ, עומרי רונן, מיכל רוזין מרצ, משה רדמן אבוטבול ומורן זר קנצנשטיין.

יצוין כי המדגם כולל הבטחות ייצוג למרחב הכפרי, למיעוטים ולנציגי מרצ, כפי שנקבע בתקנון המפלגה המאוחדת. במקומות 12-13 מופיעים מועמדים מהבטחת הייצוג לקיבוצים ומיעוטים, כאשר המדגם מציין שהמרווח בין המועמדים צפוף מדי להכרעה ברורה. נאור נרקיס מופיע במקום ה-14, ואמילי מואטי במקום ה-15.

הפריימריז מתקיימים לראשונה מאז איחוד העבודה ומרצ למפלגה אחת, לאחר שמרצ נותרה מחוץ לכנסת בבחירות האחרונות והעבודה הצטמקה לארבעה מנדטים בלבד.

שיטת ההצבעה והמתח לקראת התוצאות

ההצבעה התקיימה באופן מקוון בלבד, כאשר כל מתפקד קיבל קישור לטלפון הנייד שלו ונדרש לבחור בין שישה לשמונה שמות מתוך רשימת 51 המועמדים. שיטה זו הופכת את ההתמודדות למורכבת במיוחד, שכן מועמד המחזיק בגרעין תומכים קטן לא בהכרח יגיע לצמרת, והוא זקוק להופיע ברשימות ההמלצה של מחנות אחרים.

התוצאות הסופיות אמורות להתפרסם בעוד כשעה באירוע מפלגתי מיוחד בתל אביב, שבו מתכוונים בדמוקרטים לפתוח בפועל את קמפיין הבחירות לכנסת. ערוץ 14 הגיש עתירה דחופה לבית המשפט בדרישה לאפשר את כניסת צוותיו לאירוע, לאחר שלטענתו הוא כלי התקשורת היחיד שנאסרה עליו הכניסה.

יש לציין כי המדגם של טרנדזון הוא אינדיקציה בלבד, והתוצאות הסופיות עשויות להיות שונות. עדכונים נוספים בהמשך עם פרסום התוצאות הרשמיות.