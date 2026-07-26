החל מהיום (א'), כל תעמולת בחירות שנוצרה או נערכה באמצעות בינה מלאכותית תחוייב בסימון ברור ובולט על ידי לוגו מיוחד - כך קובע חוק חדש שיזם יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, השופט נעם סולברג, ונכנס היום לתוקף.

הכללים החדשים מטילים חובת גילוי על כל פרסום תעמולת בחירות הכוללת תוכן חזותי או קולי שנוצר, כולו או חלקו, באמצעים דיגיטליים - לרבות בינה מלאכותית - או שנערך באמצעים אלו באופן שמשנה אותו שינוי מהותי. המהלך מגיע על רקע החשש מפני הפצת תכנים מטעים שעלולים לפגוע בתקינות הבחירות.

דרישות הסימון המדויקות

על פי הכללים שקבע השופט סולברג, הודעת הגילוי תוכל להינתן בכתב, בסימון גרפי ייעודי, או בקול - אך בכל מקרה היא חייבת להיות במיקום בולט בעל ניגודיות גבוהה, בגופן קריא וברור ובשפת התוכן.

בתוכן מודפס או בתמונה, הסימון חייב להיות בגודל של 5% לפחות מגובה התוכן. בסרטון, הסימון חייב להופיע לאורך כל משך הקרנתו, ובתוכן קולי - בתחילתו ובסופו. הדרישות המפורטות נועדו להבטיח שהציבור יוכל לזהות בקלות תכנים שנוצרו באמצעות טכנולוגיה.

אי-עמידה בדרישות הסימון עלולה להיחשב הפרה של החוק, והאחריות לכך מוטלת על המפרסם. הכללים חלים על כל תוכן שיפורסם לראשונה החל מהיום, בנוסף לחובות הגילוי הקיימות בדין כיום.