סערה נוספת מתחוללת בתוך מפלגת הליכוד, כאשר חברת הכנסת טלי גוטליב יצאה בציוץ נוקב נגד בכירי השרים במפלגה. גוטליב, שהפכה לאחת הדמויות השנויות במחלוקת בליכוד, מפנה הפעם אצבע מאשימה ישירה לעבר מי שלטענתה מפעילים לחץ כבד על ראש הממשלה בנימין נתניהו כדי למנוע קיומם של פריימריז פתוחים.

"ראש הממשלה מתעקש על פריימריז מתוך כבוד והערכה לבוחרי הליכוד", הבהירה גוטליב בפתח דבריה בחשבון ה-X שלה. אולם מיד לאחר מכן היא חשפה את הגורמים שלדבריה עומדים מאחורי ניסיונות הסיכול: "מי שמחזיק אותו בגרון זה חיים כץ שמתעקש על וועדה מסדרת, ומאחוריו יריב לוין וישראל כץ".

הציוץ של גוטליב מגיע על רקע הקרב המתלהט בליכוד על שיטת הפריימריז, כאשר ועדת החוקה של המפלגה סיימה לאחרונה ישיבה סוערת שנמשכה למעלה משעה וחצי. בישיבה נדונו השינויים האפשריים בשיטת הפריימריז לקראת הבחירות הקרובות, כאשר על השולחן מונחות שתי הצעות מרכזיות.

ההצעה הראשונה, שמקורה במשרדו של נתניהו, מציעה לקיים פריימריז מלאים עם תוספת של שמונה מקומות שריון שיוענקו לשיקול דעתו הבלעדי של ראש הממשלה. לעומת זאת, ההצעה השנייה שמגיעה מהשרים מציעה הקמת ועדה מסדרת שתגבש את הרשימה, בשילוב עם שריונים ומקומות ייעודיים לנציגי המחוזות.

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"אולי כדאי ששרים יגדלו אומץ"

גוטליב לא הסתפקה בחשיפת הגורמים שלטענתה מנסים לסכל את הפריימריז, אלא גם מתחה ביקורת חריפה על דרך התנהלותם. לדבריה, שרי המפלגה הבכירים מנהלים את המערכה באמצעות הדלפות והודעות במסווה של אנונימיות, במקום לעמוד מאחורי עמדותיהם בגלוי.

"אולי כדאי ששרים בישראל יגדלו אומץ ולא יסתתרו מאחורי שקרים במסרונים אנונימיים", תקפה גוטליב בחריפות. היא חתמה את דבריה באמירה המאפיינת את סגנונה המתוחזק בתוך סיעת הליכוד: "אני עומדת בגלוי מאחורי כל מילה שלי".

ההכרעה הסופית בנושא צפויה להתקבל בישיבה הקרובה של ועדת החוקה, כאשר נתניהו צפוי להגיע אישית ולהכריע בין שתי ההצעות. עד אז, הקרב הפנימי בליכוד ממשיך להסעיר את המפלגה ולחשוף את הסדקים בין הנהגת המפלגה לבין חלק מחברי הכנסת המכהנים.