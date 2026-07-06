חמבלי חמאס - גדודי אל-קסאם בדיר אל-בלח בעזה, בפברואר 2025 ( צילום: עבד רחים חטיב/Flash90 )

מקורות בשורות ארגוני הטרור הפלסטיניים חשפו הבוקר (שני) בפני העיתון הלבנוני "אל-אח'באר" כי המתווכים העבירו לחמאס עדכון מהותי על השגת הבנות חדשות מול נציג מועצת השלום, ניקולאי מלאדנוב. על פי הדיווח, במרכז ההבנות הנוכחיות עומדת החלטה להקפיא בשלב זה את הדיונים סביב שניים מהסעיפים המורכבים והרגישים ביותר בתוכנית טראמפ.

הסעיפים שהוקפאו הם סעיף 8, המתרכז בסוגיית פירוק הנשק, וסעיף 5, הדן בחובות הריבון והשלטון ברצועת עזה. הקפאת סעיפי הליבה הללו סוללת את הדרך להמשך המגעים, ודווח כי משלחת מטעם חמאס צפויה להגיע לקהיר לקראת סוף השבוע הקרוב במטרה להיפגש עם מלאדנוב ולעגן באופן רשמי את ההסכמות שהושגו. מאמצי התיווך הללו, אותם מובילות מצרים, קטאר וטורקיה, מגיעים בניסיון לייצב את ההסכם הרב-שלבי שהוכרז באוקטובר האחרון. זאת לאחר שבמהלך התקופה האחרונה נרשמו הפרות של ההסכם, במסגרתן נהרגו יותר מ-1,000 פלסטינים וחוסלו בכירים בחמאס. כעת, המתווכות פועלות באינטנסיביות לקדם את השלבים הבאים ולהשיג רגיעה. קהיר צפויה לארח בתוך כ-48 שעות סבב פגישות ושיחות חדש בהשתתפות הפלגים הפלסטיניים, שמטרתו "לצמצם את הפערים" סביב השלב השני של הסכם הפסקת האש השברירי. לפי המקורות, התקבל מידע לפיו ניקולאי מלאדנוב כבר הגיע למצרים כדי להשתתף בדיונים אלו, לצד גורמים אמריקנים הפועלים במסגרת "מועצת השלום" וכוחות הייצוב הבינלאומיים. המחבלים נכנסו לבניין - צה"ל הוריד אותו על ראשם | תיעוד בבלי | 05.07.26 האזרח שהתריע לפני הטבח חושף: חמאס מבריח רחפני ענק לעזה אליהו לוי | 05.07.26 חמאס נערך להעברת סמכויות השלטון כתוצאה ישירה מההתפתחויות המדיניות והקפאת הסעיפים הנוגעים לריבונות, חמאס נערך לשינוי מבני פנימי. אותם מקורות שצוטטו ב"אל-אח'באר" הוסיפו כי בימים האחרונים הארגון נערך לפזר את "הוועדה הממשלתית" שלו – הגוף השלטוני המרכזי ברצועה – תוך תיאום מלא עם הממשל המצרי ויתר הפלגים.

מימין עזה, משמאל טראמפ ונתניהו ( צילום: הבית הלבן, חליל חאלוט\פלאש90 )

בהקשר זה, משרד ההסברה הממשלתי בעזה כבר הוציא היום (שני) הודעה רשמית המאשרת כי "הגורמים הממשלתיים הודיעו על נכונותם להעביר את האחריות לניהול השלטון לידי הוועדה הלאומית לניהול עזה". צעד מעשי ראשון בשטח כבר דווח בערוץ הסעודי "אל-חדת'", לפיו מוחמד אל-פרא, ראש ועדת החירום לניהול העבודה הממשלתית ברצועה, הגיש את התפטרותו.

בכיר ישראלי מסר בתגובה להודעת חמאס כי "התפטרותה לכאורה של ממשלת חמאס, בה כל חבריה נשארים בתפקידם, זה ספין שאין לו שום משמעות. חמאס חושש שיכריזו עליו כמי שמפר את ההסכם ולכן הוא מושך זמן ועושה ספינים"

בכל מקרה, כפי שמסר אמש מקור בכיר לרשת "סקיי ניוז" בערבית, חברי הוועדה הנוכחית ימשיכו לתפקד בפועל תחת הכותרת הזמנית "הוועדה לניהול העבודות", כדי לשמור על רצף תפקודי וניהול מינהלי שוטף של חיי היום-יום ברצועה עד לכניסתה המלאה של ועדת הטכנוקרטים לתפקידה.