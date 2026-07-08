פיט הגסת' ( שאטרסטוק )

שר ההגנה האמריקני פיט האגסת' צפוי לנחת היום (רביעי) בישראל לביקורו הרשמי הראשון בתוקף תפקידו, בעוד המזרח התיכון שרוי בהסלמה ביטחונית חריפה. על פי דיווחים בכלי תקשורת אמריקניים, האגסת' ייפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ועם שר הביטחון ישראל כ"ץ, כאשר על סדר היום עומדות סוגיות רגישות ביותר.

הביקור מתקיים על רקע לילה סוער של חילופי אש ישירים בין כוחות צבא ארה"ב למשמרות המהפכה האיראניות במפרץ הפרסי, שמעמידים בסכנה את הסכם הפסקת האש הזמני שנחתם בין המדינות. במקביל, צפויים להידון חששות ישראליים עמוקים מפני אפשרות מכירת מטוסי קרב חמקנים מסוג F-35 לטורקיה. המתיחות סביב עסקת ה-F-35 הטורקית מטרתו המרכזית של הביקור היא להפיג את החששות בירושלים מפני מכירת מטוסי הקרב המתקדמים לטורקיה, נושא שעלה במהלך ועידת נאט"ו באנקרה. הנשיא דונלד טראמפ הביע תמיכה במהלך, ואף הצהיר על כוונתו לבטל את הסנקציות שהוטלו על אנקרה בעקבות רכישת מערכת ההגנה הרוסית S-400. "לא הייתי עושה את זה בחיים": פעיל הימין מודה בתמיכה בבנט דוד קליין | 07.07.26 2 אוחזים ידיים: טראמפ נחת באנקרה והתקבל על ידי ארדואן | תיעוד ישראל גראדווהל | 07.07.26 בישראל קיימת התנגדות חריפה למהלך. ראש הממשלה נתניהו הבהיר בריאיון לרשת CNN כי מכירת המטוסים "תהרוס את מאזן הכוחות במזרח התיכון". הוא הוסיף: "לדעתי לטורקיה יש שאיפות תוקפניות. כלומר, הם אומרים בגלוי שהם רוצים להשיב את האימפריה העות'מאנית". מנגד, משרד החוץ הטורקי דחה את הטענות וכינה אותן "קמפיין דיסאינפורמציה". על פי דיווח בחדשות 13, גורמים ביטחוניים מצביעים על כך שהחשש הישראלי אינו מוגבל רק לעסקה האווירית. לדבריהם, לא פחות ממכירת המטוסים, מטרידה את ישראל האפשרות שטורקיה תציב מכ"מים מתקדמים בסוריה - מהלך שעלול להגביל את חופש הפעולה של חיל האוויר בכל הנוגע לטיסות לאיראן.

התקיפות באיראן, הלילה ( צילום: לפי סעיף 27א )

לילה של חילופי אש במפרץ הפרסי

ביקורו של האגסת' מתקיים יום לאחר חילופי אש עזים בין ארה"ב לאיראן. המתיחות החלה לאחר שבוושינגטון האשימו את טהרן בתקיפת שלוש אוניות סוחר במצר הורמוז: "אל-רקאיאת" בבעלות קטארית ובדגל איי מרשל, "ודיאן" בדגל סעודיה, ו"סיפרוס פרוספריטי" בדגל ליבריה.

בתגובה לתקיפות, שהוגדרו על ידי ארה"ב כהפרה של הסכם הפסקת האש הזמני, ביטל הממשל האמריקני את הרישיון שאפשר לאיראן לייצא נפט גולמי. בתגובה לצעד האמריקני, פתחו כוחות חיל הים והאוויר של משמרות המהפכה במבצע משולב של טילים וכטמ"מים.

איראן טענה כי תקפה 85 מטרות ומתקנים צבאיים של ארה"ב בבחריין ובכווית, וכן כי הפילה כטמ"ם אמריקני מסוג MQ-9 Reaper בדרום המדינה. במהלך הלילה הופעלו אזעקות בבחריין ובכווית; צבא כוויית דיווח על יירוט מוצלח של האיומים, בעוד שבבחריין דווח על פגיעה במבנה מגורים סמוך לשדה התעופה הבינלאומי.

התקיפות האמריקניות באיראן

בהמשך הלילה, פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (סנטקום) דיווח על תקיפת למעלה מ-80 מטרות צבאיות באיראן, שהתרכזו באזורי בנדר עבאס, האי קשם, סיריק ובושהר. התקיפות פגעו במערכות הגנה אווירית, מכ"מים, רשתות פיקוד ושליטה, ולמעלה מ-60 סירות מהירות של משמרות המהפכה.

גורם בכיר בממשל האמריקני מסר לרשת CNN כי התקיפות של צבא ארה"ב באיראן הן "עונש, לא מידתי". לאחר מכן נרשם גל תקיפות איראני נוסף לעבר בסיסים בבחריין. בטהרן דיווחו כי לוחם בארגון ה"בסיג'" נהרג הלילה בעיר מאהשהר מפגיעת רסיס בזמן תקיפות הכטמ"מים האמריקניות.

חילופי אש אלו מעמידים בסכנה את הסכם הפסקת האש הזמני שנחתם בין המדינות ומקשים על המשך השיחות הדיפלומטיות. עם זאת, שר ההגנה האמריקני הצהיר במסיבת עיתונאים בפנטגון כי הפסקת האש השברירית במזרח התיכון עדיין שרירה וקיימה, למרות חילופי אש כבדים שתועדו ביממה האחרונה.

התגובה הרשמית בטהרן: "לא נכנע לסחיטה"

הבוקר התייחס למצב יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, והאשים את ארה"ב בהפרת ההסכמים: "ארה"ב ביצעה הפרות משמעותיות של ההסכם – בהן הפרת הסדרי השיט של איראן במצר הורמוז, איומים מתמידים, החזרת סנקציות הנפט והמשך התקיפות בדרום איראן, לצד התוקפנות הישראלית נגד לבנון. תקופת הניצול והסחיטה הסתיימה. דרך זו לא תוביל לשום מקום, אנחנו לא נכנע".

במקביל, משרד החוץ האיראני פרסם הודעה רשמית המגנה את התקיפות האמריקניות. באיראן טוענים כי התקיפות האמריקניות לפנות בוקר פגעו במספר מרכזי פיקוח וניטור בחופיה הדרומיים של המדינה, תוך הפרה של סעיף 4 במגילת האו"ם והפרה בוטה של מזכר ההבנות להפסקת המבצעים הצבאיים.

ההצהרה מגדירה את החלטת משרד האוצר האמריקני לבטל את רישיונות מכירת הנפט כצעד בלתי חוקי המפר את סעיף 10 של ההבנות. משרד החוץ האיראני קרא למדינות השכנות באזור המפרץ הפרסי למנוע שימוש בשטחן או במרחב האווירי שלהן לצורך תקיפות נגד איראן, והבהיר כי שיתוף פעולה כזה ייחשב כשותפות לאותן פעולות.

בהצהרה נכתב כי כוחותיה החמושים של איראן מוכנים להגן על ריבונותה של המדינה, וכי על פי סעיף 51 של מגילת האו"ם, איראן שומרת לעצמה את הזכות להגיב לכל תקיפה נגדה ומטרות המוצא שלה. כעת, העיניים נשואות לביקורו של שר ההגנה האמריקני בישראל ולשאלה האם יצליח להרגיע את המתיחות הגוברת באזור.