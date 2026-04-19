איראן: קיבלנו מודיעין על מתקפה משותפת של ארה"ב וישראל

דיווחים שפורסמו הבוקר (ראשון) בכלי תקשורת איראניים טוענים כי טהרן קיבלה מידע מודיעיני לפיו ארצות הברית וישראל נערכות למתקפת פתע משותפת על מתקנים איראניים, שתתבצע לאחר חגיגות יום העצמאות האמריקאי. הדיווחים מגיעים על רקע מתיחות מתגברת בין וושינגטון לטהרן, ושהייה חריגה של הנשיא טראמפ בבית הלבן במהלך סוף השבוע האחרון.

על פי הפרסומים באיראן, המידע המודיעיני מצביע על תיאום פעולה בין הצבא האמריקאי וצה"ל לביצוע תקיפה מתואמת במתקנים אסטרטגיים. הדיווחים לא פירטו את מקורות המידע, אך הם מתיישבים עם דפוסי ההתנהגות החריגים שנצפו בוושינגטון בימים האחרונים.

שהייה חריגה בבית הלבן

הנשיא דונלד טראמפ נשאר באופן חריג בבית הלבן במהלך סוף השבוע האחרון, תוך שהוא מקיים התייעצויות ביטחוניות נמשכות. הצעד החריג מעיד על רמת הדריכות הגבוהה בבירת ארצות הברית, כפי שדיווחנו קודם לכן.

איראן לא אישרה את הגעתה לשיחות - וחוששת מתרגיל הטעיה של טראמפ ישראל גראדווהל | 20:45

במקביל לשהייתו בבית הלבן, פרסם טראמפ סרטון ברשתות החברתיות בו הוא מבהיר את מחויבותו להצלחת המהלך שיזם נגד המשטר האיראני. הסרטון כולל מסרים ברורים לשחרור העם האיראני מהמשטר - נושא שלא הודגש בצורה כה חדה בשבועות האחרונים.

תגובה איראנית נחרצת

מנגד, נשיא איראן הוציא מסר ישיר כנגד טראמפ, בו הבהיר כי "לא יכול לשלול מאיתנו זכויות גרעיניות". ההצהרה משקפת את העמדה הנחרצת של טהרן בנושא התוכנית הגרעינית, על רקע המשא ומתן המתנהל מאחורי הקלעים עם ארצות הברית.

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, התייחס למגעים עם וושינגטון וציין כי "התקדמנו במגעים, אך עדיין יש פערים גדולים". לדבריו בריאיון לטלוויזיה האיראנית, "הגענו למסקנות בחלק מהנושאים, אבל באחרים לא".

יכולות צבאיות מוחלשות

על רקע הדיווחים על תכנון מתקפה אפשרית, חשוב לציין כי הערכת מודיעין אמריקאית שפורסמה לאחרונה מגלה שטהרן נותרה עם 40% בלבד מיכולות הכטב"מים שהיו ברשותה טרם פתיחת המלחמה, וכ-60% ממשגרי הטילים. הנתונים פורסמו ב'ניו יורק טיימס' ומצביעים על פגיעה משמעותית ביכולות ההגנה האיראניות.

במקביל, נמשכת המתיחות במצר הורמוז. משמרות המהפכה הודיעו על סגירה מחודשת של המצר, בניגוד להודעת שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י שאמר כי המעבר פתוח. בשידור ברשת הקשר הבינלאומית, פנה כוח "ספנדבי" של משמרות המהפכה לכלי השיט והבהיר: "מצר הורמוז עדיין סגור. אנו נפתח אותו לפי פקודת מנהיגנו האימאם חמינאי".

יצוין כי הדיווחים האיראניים טרם אושרו ממקורות מערביים או ישראליים. עם זאת, רמת הדריכות הגבוהה בוושינגטון והפעילות הדיפלומטית המוגברת מצביעים על תקופה רגישה במערכת היחסים בין המעצמות למשטר בטהרן.