מזכר ההבנות עם איראן: אלו הסעיפים המדהימים שנחשפו

בפרסום דרמטי, חשף ערוץ החדשות הסעודי 'אל ערביה' הערב (שלישי) את מזכר ההבנות המלא בין ארצות הברית לאיראן, המצביע על מהפך חסר תקדים במזרח התיכון. המסמך, שצפוי להיחתם באופן רשמי בשווייץ בסוף השבוע, כולל סעיפים מרחיקי לכת המעניקים לטהרן הישגים אסטרטגיים משמעותיים.

על פי הפרסום, מזכר ההבנות כולל התחייבות אמריקאית להסרה מיידית של המצור הימי על איראן, נסיגת כל הכוחות האמריקאיים מהאזור תוך חודש מההגעה להסכם סופי, ותוכנית שיקום במימון של לפחות 300 מיליארד דולר. בתמורה, איראן מתחייבת לשחרר את החסימה במצר הורמוז תוך חודש ימים ולהצהיר כי "לעולם לא תייצר נשק גרעיני".

הסעיפים המרכזיים במזכר

המסמך שפורסם על ידי 'אל ערביה' מפרט שורה של התחייבויות הדדיות. הסעיף הראשון קובע סיום מיידי וקבוע של המלחמה בכל החזיתות, כולל לבנון. ארצות הברית מתחייבת להסיר מייד את המצור הימי על איראן ולמנוע "כל הפרעה" בנושא, בעוד שאיראן תשחרר את החסימה במצר הורמוז תוך חודש ימים.

סעיף נוסף קובע כי ארה"ב תסיג את כל כוחותיה מהאזור תוך חודש מההגעה להסכם סופי. בנוסף, וושינגטון ו"שותפותיה האזוריות" מתחייבות לגבש תוכנית לשיקום אירן במימון של לפחות 300 מיליארד דולרים. אם ההסכם הסופי ימומש, ארה"ב תסיר את כל העיצומים המוטלים כיום על איראן, לרבות כל החלטות האו"ם וסבא"א.

התחייבות איראנית בנושא הגרעין

בצד האיראני, המסמך כולל התחייבות מפורשת: "לעולם לא נייצר נשק גרעיני". סוגיית האורניום המועשר תיפתר בהסכם הסופי, אך עד הגעה להסכם כזה, ארה"ב מאשרת לאיראן להישאר בסטטוס קוו בתוכנית הגרעין. בנוסף, וושינגטון תאשר ייצוא של נפט גולמי איראני, לרבות בנקאות, ביטוח והובלה, ותשחרר את כל הכספים האיראניים המוקפאים.

הפרסום מגיע על רקע סירוב אמריקאי חד משמעי לשתף את ישראל בפרטי המזכר. על פי דיווח בחדשות 12, ארצות הברית דחתה בקשות חוזרות ונשנות מצד ירושלים לעיין במסמך הרשמי, כך שגורמי הביטחון והדרג המדיני בישראל עדיין אינם מכירים את הפרטים המדויקים של ההסכמות.

הערכת המודיעין האמריקני

בהקשר זה, סוכנויות המודיעין האמריקניות גיבשו הערכה אסטרטגית דרמטית, המצביעה על מהפך מאזן הכוחות במזרח התיכון. על פי הממצאים, איראן השיגה יכולת מוכחת לחסום לחלוטין ובאופן עצמאי את מצר הורמוז בכל רגע נתון. גורמים רשמיים בוושינגטון המעורים בפרטי הדוחות המודיעיניים מודים כי מדובר בתבוסה אסטרטגית מהדהדת של כושר ההרתעה המערבי.

מזכר ההבנות הנוכחי אמור לשמש מסגרת ראשונית לקראת פתיחת שיחות המשך לעסקה מקיפה יותר. על פי תנאי המזכר, מרגע החתימה הרשמית שנקבעה לסוף השבוע, יועמד לרשות הצדדים פרק זמן של 60 ימים לגיבוש הבנות סופיות.