ח"כ אחמד טיבי ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

ועדת הבחירות המרכזית קיבלה היום (רביעי) את עתירת הליכוד ומפלגות הימין לפסול את הרשימה המשותפת מהתמודדות בבחירות לכנסת ה-26. ההחלטה התקבלה ברוב של 18 חברי ועדה שתמכו בפסילה, מול 5 מתנגדים. בהתאם לחוק, ההחלטה תועבר כעת להכרעתו של בית המשפט העליון.

ההצבעה על פסילת הרשימה המשותפת, הכוללת את חד"ש, תע"ל ובל"ד, התקיימה מספר שעות לאחר שהוועדה פסלה את מפלגת רע"ם ואת יו"ר בל"ד סאמי אבו שחאדה. בהצבעה על פסילת אבו שחאדה נרשם רוב חסר תקדים של 31 חברי ועדה בעד הפסילה, כאשר יושב ראש הוועדה, השופט נעם סולברג, חרג מהמנהג והצביע אף הוא בעד הפסילה. בהצבעה על פסילת הרשימה המשותפת נרשמה דינמיקה מעניינת בקרב נציגי המפלגות החרדיות: נציג אגודת ישראל, אברימי יוסטמן, בחר להימנע מהצבעה, בעוד נציג דגל התורה, אברהם וובר, לא נכח כלל בהצבעה. לעומתם, נציגי ש"ס הצביעו בעד הפסילה. הנימוקים המשפטיים לפסילה חברות ניקיון חדשות החלו לפעול בבני ברק לאחר מרד קבלני התברואה יאיר טל | 12:45 סוכה צנחה לכביש – עובר אורח ניצל בנס יאיר טל | 08:07 העתירות לפסילת הרשימה המשותפת, שהוגשו על ידי מפלגת הליכוד ומפלגות ימין נוספות, התבססו על סעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת. הטיעונים המרכזיים שהוצגו נגד הרשימה כללו שלילת אופייה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, סיוע והזדהות עם מאבק מזוין וטרור, ופעילות נגד חיילי צה"ל בזירה הבינלאומית. בעתירה נטען כי הרשימה במתכונתה ובמצעה פועלת באופן אקטיבי לשלילת קיומה של המדינה במתכונתה הנוכחית. בין היתר הוצגו דרישות המפלגות המרכיבות אותה לבטל את חוק הלאום, לשנות את גבולות המדינה ולבטל את סמליה הלאומיים. הליכוד הציג שורה של התבטאויות מצד חברי הרשימה, בדגש על ח"כ עופר כסיף ויו"ר בל"ד סאמי אבו שחאדה. על פי העתירה, הצהרותיהם, בייחוד לאחר אירועי ה-7 באוקטובר ובמהלך המלחמה, מעניקות לגיטימציה ל"התנגדות" פלסטינית ומהוות תמיכה במאבק מזוין של ארגוני טרור נגד מדינת ישראל.

עופר כסיף ( צילום: חיים גולדברג/פלאש 90 )

חלק נוסף בעתירה התמקד באשמות כי נציגי הרשימה פועלים באופן אקטיבי נגד מוסדות המדינה וחיילי צה"ל בפורומים בינלאומיים, כולל תמיכה מוצהרת בהליכים משפטיים נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי לצדק בהאג.

הרקע להחלטה נעוץ במציאות הפוליטית של ועדת הבחירות המרכזית, המורכבת מנציגי הסיעות של הכנסת היוצאת באופן יחסי לגודלן. במערכת הבחירות לכנסת ה-26, לקואליציה יש רוב מובנה בוועדה, עם 18-19 נציגים מתוך 31 חברים, מה שמעניק למפלגות הקואליציה את הרוב הנדרש להעברת החלטות פסילה.

ההחלטה לפסול את הרשימה המשותפת מצטרפת לפסילת מפלגת רע"ם שאושרה קודם לכן היום. את העתירה לפסילת רע"ם הגיש פורום בוחרים בחיים של המשפחות השכולות, בייצוג עו"ד יצחק בם. העתירה התבססה על מחקר מקיף של מחלקת המחקר של הפורום, הכולל למעלה מ-1,000 עמודים של מחקר שמצביע על קשרים חמורים בין רע"ם לבין גורמים ועמותות הקשורים בטרור.

הרקע לעתירות נגד רע"ם כלל גם את הראיון שנתן יו"ר המפלגה, ח"כ מנסור עבאס, לערוץ כאן 11 לפני כעשרה ימים. במהלך הראיון נשאל עבאס שוב ושוב מה עמדתו לגבי ארגון חמאס, אך סירב להגדיר אותו במפורש כארגון טרור. במקום להשיב על השאלה, אמר עבאס: "יש לי תשובה חד-משמעית, אבל לא אגיד. כל הזמן אני מקבל איומים מערבים, יהודים וארגוני פשע".

כעת עוברת ההחלטה להכרעתו של בית המשפט העליון. הרשימה המשותפת צפויה להגיש ערעור מיידי לבג"ץ נגד החלטת הוועדה. היסטורית, בית המשפט העליון נוקט בגישה מצמצמת מאוד לגבי פסילת מפלגות ורשימות, ודורש ראיות חד-משמעיות וברורות המעידות כי שלילת המדינה או תמיכה בטרור הן מטרות מרכזיות, אקטיביות והומוגניות של הרשימה.

בימים הקרובים צפוי בית המשפט העליון לדון בערעורים ולהכריע האם לאשר את פסילת הרשימה המשותפת ורע"ם או לבטל את החלטות ועדת הבחירות ולהתיר להן להתמודד בבחירות.