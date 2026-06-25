מסמכים ומפות שנחשפו לאחרונה מגלים כי המנהיג העליון לשעבר של איראן, עלי חמינאי, אישר בשנת 2009 פרויקט בנייה חשאי רחב היקף שנמשך כעשור. במסגרת הפרויקט הוקם מתחם תת-קרקעי מבוצר בלב הבירה טהראן, שנועד לספק למנהיג הגנה מוחלטת מפני מתקפות טילים.

הלב המבצעי של המתחם כולל מקלטים דו-קומתיים שנחפרו בעומק של 30 ו-35 מטרים מתחת לפני הקרקע. הפרויקט, שמומן ובוצע על ידי זרוע ההנדסה של משמרות המהפכה, תוכנן בקפידה רבה כדי לשלב בין יכולות הגנה מתקדמות לבין הסוואה מושלמת בשטח הבנוי של הבירה.

רשת מנהרות ומרכז ספורט כהסוואה

המתחם התת-קרקעי תוכנן כמערכת מורכבת המשלבת מספר רבדי הגנה והסוואה. על פי המסמכים שנחשפו, נבנתה רשת מורכבת של מנהרות יציאה באורך 27 מטרים המחברת את הבונקר לנקודות אסטרטגיות שונות ברחבי הבירה, ומאפשרת מילוט מהיר במקרה חירום.

מעל המתחם התת-קרקעי הוקם מרכז ספורט תמים למראה, ששימש ככיסוי ביטחוני מושלם. בעומק של 15 מטרים מתחת למרכז הספורט, נבנו חניון בן שלוש קומות ומטווחי ירי, שהוסיפו שכבת הגנה נוספת למתחם המבוצר.

המפקד שחוסל בנסיבות מסתוריות

מי שנקבע לפקח על המבצע המורכב היה חסן אכברי, דמות מפתח שהשתייכה למעגל האבטחה הקרוב ביותר של המנהיג העליון. אכברי עמד בראש יחידת האבטחה של חמינאי, ונחשב לאחד האנשים המהימנים ביותר בסביבתו הצמודה.

אולם בשנת 2016, אכברי מצא את מותו בנסיבות שעוררו תהיות רבות. אף שבאיראן דווח רשמית כי נהרג ב"תאונת אימונים", גורמי ביטחון מעריכים כי מדובר היה בחיסול ממוקד. לפי הערכות אלו, החיסול היה חלק ממאבקי כוח פנימיים וסכסוכים בתוך לשכת חמינאי, שהתחוללו בעיצומה של תקופה סוערת במשטר.

הכחשות שהתבררו כשקריות

המפות והעדויות שנחשפו מפריכות לחלוטין את הצהרותיהם של בכירים איראנים לשעבר. מוסטפא פור-מוחמדי ועזת-אללה זרע'אמי, שכיהנו בתפקידים בכירים במשטר, הכחישו בעבר באופן גורף את קיומו של מקלט תת-קרקעי עבור חמינאי.

הממצאים החדשים מוכיחים כי מדובר במתחם מבוצר ומאובטח ברמות הגבוהות ביותר. הפרויקט, שנמשך כעשור ומומן על ידי משמרות המהפכה, משקף את רמת החשש הגבוהה של המשטר האיראני מפני תקיפות חיצוניות.

כזכור, חמינאי נהרג ב-28 בפברואר במתקפת הפתיחה של מבצע "שאגת הארי", כאשר חיל האוויר הישראלי תקף את לשכתו ומתחם מגוריו בטהראן. בתקיפה נהרגו לצידו מספר קצינים בכירים ובני משפחה. מאז אותו יום, גופתו לא הובאה לקבורה, והמשטר האיראני התמודד עם משבר תאולוגי ופוליטי חסר תקדים.