זעזוע בקרב הקהילה היהודית בבריטניה, לאחר שהוסר צו איסור הפרסום מפרשה ביטחונית חמורה שהסעירה את שכונת האקני שבמזרח לונדון. מוחמד אולא (35), תושב השכונה, הודה בבית המשפט 'ווד גרין קראון' כי השמיע איומים מפורשים לרצוח ולערוף את ראשיהם של תלמידי תשב"ר וילדים יהודים הלומדים במוסדות החינוך המקומיים.

על פי הדיווח בעיתון היהודי-בריטי 'The Jewish Chronicle', האירוע החמור התרחש בחודש פברואר האחרון, כאשר אולא פנה לאישה מקומית והצהיר בפניה על כוונותיו הזדוניות לפגוע בילדים יהודים. מיד לאחר המעשה פתחה המשטרה המקומית בחקירה מאומצת, ובחסדי שמים גלויים נעצר החשוד והושם מאחורי סורג ובריח לפני שהצליח להוציא את תוכניתו הרצחנית אל הפועל.

שורת מעשי אלימות והשחתה

מכתב האישום בו הודה אולא עולה כי באותו היום הוא השתולל בבית החולים 'הומרטון' שבהאקני, שם ניפץ מתקן מים וגרם להצפה מסיבית במקום. מעבר לכך, הוא הודה בתקיפת אישה ובהטרדה קשה על רקע אנטישמי וגזעני, במסגרת שורת עבירות שביצע באותו יום.

במהלך הדיון שהתקיים בבית המשפט באמצעות שיחת וידאו מבית הכלא 'פנטונביל' שבו הוא עצור, טען פרקליטו של הנאשם כי מרשו עמד להשתחרר ממוסד לבריאות הנפש סמוך לזמן ביצוע העבירות. עם זאת, נקבע כי הוא כשיר לעמוד לדין ולהבין את חומרת מעשיו.

דרישה למצות את הדין

השופט דניאל פוגאלו הורה לשירותי המבחן לערוך לנאשם הערכת מסוכנות דחופה, והאריך את מעצרו עד לתום ההליכים. גזר הדין בעניינו צפוי להינתן בתחילת חודש אוגוסט הקרוב, כאשר בקהילה היהודית דורשים מרשויות החוק למצות עמו את מלוא חומרת הדין למען יראו ויראו.

המקרה מצטרף לשורה של אירועים אנטישמיים חמורים שפקדו את הקהילה היהודית בבריטניה בחודשים האחרונים. כזכור, רב בריטי התמודד לאחרונה עם אפליה בוטה כאשר בעלי צימר בצרפת ביטלו את הזמנתו לאחר שגילו שהוא רב, ודרשו ממנו להוכיח שהוא מגנה את ישראל. גם ארגון רשמי במשטרה הבריטית עורר סערה לאחר שהגדיר את ישראל כ"ארגון טרור ציוני" במסמך רשמי.

גורמים בקהילה היהודית מדגישים כי המקרה הנוכחי מעיד על הסכנה הממשית והמוחשית שניצבת בפני יהודי בריטניה, ודורשים מהרשויות לנקוט בצעדים נחרצים למיגור תופעת האנטישמיות המתפשטת ברחובות לונדון.