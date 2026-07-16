פגסוס ( צילום: יונתן זינדל/פלאש 90 )

תחקיר עיתונאי בינלאומי רחב היקף שפורסם היום (חמישי) מטלטל את הזירה הדיפלומטית והביטחונית באירופה ובצפון אפריקה. 14 כלי תקשורת מובילים בעולם – בהם 'לא מונד', 'הגארדיאן' ו'הארץ' – חושפים כיצד הפעילה מרוקו את רוגלת 'פגסוס' הישראלית במסגרת מנגנון ריגול חובק עולם.

התחקיר, שתואם על ידי ארגון המדיה הצרפתי Forbidden Stories בליווי מעבדת הסייבר של אמנסטי אינטרנשיונל, מתבסס על עדותו הדרמטית של מקור מתוך שירות ביטחון הפנים של מרוקו. העדות חושפת כיצד הפכה הרוגלה של חברת NSO הישראלית לכלי נשק אסטרטגי של השלטון ברבאט נגד מתנגדיו מבית ונגד יעדים פוליטיים רגישים באירופה. איחוד האמירויות מימנה את העסקה לפי עדות המקור המודיעיני, שירותי הביטחון של מרוקו החלו להפעיל את רוגלת פגסוס בשנת 2017. אולם הפרט המפתיע ביותר נוגע למימון העסקה היקרה: הרוגלה לא נרכשה ישירות מכספי משלם המסים המרוקאי, אלא נקנתה עבור מרוקו על ידי איחוד האמירויות. השר אלקין בעדות חריגה: "הפוליטיקאים מכתיבים טורים שלמים" דוד ישראלי | 15.07.26 הנסיכות במפרץ העבירה את יכולות הסייבר המתקדמות לידי שירותי המודיעין השותפים של הממלכה. עם קבלת הכלי לידיהם, הפנו שירותי הביטחון של מרוקו את הרוגלה כלפי פנים – נגד פעילי זכויות אדם, עיתונאים עצמאיים ופוליטיקאים מקומיים. במהרה הפכה הרוגלה לכלי יעיל במיוחד גם לניהול מאבקים דיפלומטיים בינלאומיים. פריצה לצמרת הספרדית החלק הסוער ביותר בתחקיר נוגע להפעלת הרוגלה נגד ספרד, על רקע המשבר הדיפלומטי החריף שפרץ בין המדינות בשנת 2021. לפי המדליף, מרוקו סימנה כיעדים להדבקה למעלה מ-200 מספרי טלפון ספרדיים. שירותי הביטחון המרוקאיים הצליחו לחדור למכשיריהם האישיים של הדמויות המשפיעות ביותר במדריד: פדרו סנצ'ס – ראש ממשלת ספרד, מרגריטה רובלס – שרת ההגנה הספרדית, ופרננדו גרנדה-מרלסקה – שר הפנים הספרדי.

פעילות סייבר ( צילום: נתי שוחט/Flash90 )

"זו בגידה": הריגול אחרי שותפים למלחמה בטרור

חשיפת התחקיר מעוררת זעם רב במיוחד בקרב גורמי האכיפה בספרד. על פי הממצאים, מרוקו ניצלה את יחסי העבודה הקרובים בין המדינות והחדירה את הרוגלה למכשיריהם הניידים של קצינים בכירים ב"משמר האזרחי" של ספרד.

הקצינים, שהגיעו למרוקו במטרה לשתף פעולה במבצעים רגישים של לחימה משותפת בטרור ובצמצום ההגירה הבלתי חוקית, מצאו את עצמם תחת מעקב צמוד של המארחים שלהם. "זו פשוט בגידה", הגיב בחריפות קצין ספרדי בכיר שצוטט בתחקיר. "בזמן שאנחנו חולקים איתם מידע רגיש כדי להציל חיי אדם ולהילחם בטרור, הם השתמשו בנשק סייבר נגדנו כדי לרגל אחרי הצעדים שלנו".

הבלמים מירושלים ומוושינגטון

סופה של תור הזהב של הריגול המרוקאי הגיע בסוף שנת 2021. בחודש נובמבר של אותה שנה, החליט הממשל האמריקאי להכניס את חברת NSO הישראלית לרשימה השחורה של משרד המסחר של ארצות הברית.

שלושה שבועות בלבד לאחר מכן, בעקבות הלחץ הבינלאומי הכבד, הטיל משרד הביטחון בישראל הגבלות קשות ואסר על ייצוא של טכנולוגיות סייבר התקפי למספר מדינות בעולם – ובהן מרוקו ואיחוד האמירויות.

בעקבות המהלך הישראלי, נשללה ממרוקו הגישה לעדכונים ולתמיכה הטכנית של פגסוס. צוות החקירה הבינלאומי שניהל את התחקיר ציין כי לא נמצאו כל ראיות או עדויות להמשך פעילות הריגול המרוקאית באמצעות הרוגלה הישראלית לאחר סוף שנת 2021.