נתניהו מתכנס עם עורכי דינו ונציגי הפרקליטות בלשכת השופטים

בהתפתחות דרמטית במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, מתקיימת הבוקר פגישה חריגה בלשכת השופטים בבית המשפט המחוזי בתל אביב. בפגישה משתתפים ראש הממשלה עצמו, עורכי דינו ונציגי הפרקליטות, כאשר הדיון מתנהל בדלתיים סגורות ללא פרסום פרטים.

המהלך החריג מגיע לאחר שעדותו של ראש הממשלה הייתה אמורה להתחדש אתמול (יום שני), אך בוטלה כשעה וחצי בלבד לפני מועד הדיון המתוכנן. בהודעה הרשמית שפורסמה מטעם בית המשפט לא נומקה סיבת הביטול, ונאמר רק כי "בהמשך היום תוגש בקשה מסודרת לתיק ותינתן החלטה בהתאם".

היום, התחדשה עדותו של ראש הממשלה, אך כאמור עם תחילת הדיון התכנסו כל הנוגעים לו בלשכות השופטים.

נכון לכעת, הצדדים אינם מספקים פרטים על מהות הדיון המתקיים בלשכת השופטים. עם זאת, בחוגים משפטיים מעלים מספר אפשרויות למהות הפגישה: ייתכן שמדובר בניסיון להגיע להסדר דיוני לדחיית העדות, או לחלופין - בחינה ראשונית של הצעת נשיא בית המשפט להסדר טיעון בהסכמה בין הצדדים.

כזכור, בשבועות האחרונים התנהל מאבק משפטי ממושך סביב מועדי העדות של ראש הממשלה. סנגורו, עורך הדין עמית חדד, הגיש בקשות חוזרות ונשנות לדחיית הדיונים, בין היתר בשל שיקולים ביטחוניים ומדיניים רגישים הקשורים למצב הביטחוני במזרח התיכון. העדות בוטלה מספר פעמים בחודשיים האחרונים מסיבות שונות.

יצויין כי בפעם הקודמת שהצדדים נכנסו להתייעצות סגורה בלשכת השופטים, הומלץ לתביעה למשוך את סעיף השוחד.