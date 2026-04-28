ראש הממשלה בנימין נתניהו באולם בית המשפט המחוזי בתל אביב ( צילום: מרים אלסטר/Flash90 )

בהתפתחות דרמטית במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהתחדש היום (שלישי) לראשונה מאז פרוץ מלחמת שאגת הארי, קיבל ראש הממשלה מעטפה במהלך העדות ויצא כעבור זמן קצר מאולם בית המשפט.

בעקבות כך הודיעו השופטים כי הדיון יסתיים ב-14:00, שעתיים לפני המועד המתוכנן. המהלך החריג מעורר שאלות רבות בקרב משקיפי המשפט, במיוחד לאור העובדה שהעדות התחדשה רק לאחר הפסקה ממושכת של כחודשיים. כזכור, כחצי שעה לאחר תחילת המשפט התקיימה פגישה חריגה בלשכת השופטים בדלתיים סגורות, בה השתתפו ראש הממשלה עצמו, עורכי דינו ונציגי הפרקליטות. הפגישה התקיימה ללא פרסום פרטים, ובחוגים משפטיים העלו אפשרויות שונות למהות הדיון. העדות שהתחדשה היום מסמנת את שובו של ראש הממשלה לאולם בית המשפט לאחר תקופה ארוכה שבה התנהל מאבק משפטי סביב מועדי הדיונים. סנגורו, עורך הדין עמית חדד, הגיש בשבועות האחרונים בקשות חוזרות ונשנות לדחיית העדות, בין היתר בשל שיקולים ביטחוניים ומדיניים רגישים הקשורים למצב הביטחוני במזרח התיכון.

עו"ד עמית חדד וראש הממשלה בנימין נתניהו בבית המשפט | ארכיון ( צילום: Miriam Alster/Flash90 )

רקע: מאבק משפטי ממושך

בשבועות האחרונים התנהל מאבק משפטי ממושך סביב מועדי העדות. הפרקליטות התנגדה בנחרצות לבקשות הדחיה, והבהירה כי בהיעדר צרכים ביטחוניים דחופים ומוכחים, על ראש הממשלה להתאים את לוח הזמנים שלו למועדי העדות שנקבעו מראש.

בחלק מהמקרים הסכימה הפרקליטות לדחיות חלקיות. כך למשל, לפני מספר שבועות הגיש חדד בקשת דחיה של שבועיים מנימוקים ביטחוניים מסווגים, אך הפרקליטות הסכימה רק לביטול הדיונים בשבוע הראשון בלבד.