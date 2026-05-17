ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר היום (ראשון) עדכון דרמטי בישיבת הממשלה, כאשר הצהיר כי "מתקרבים מאוד לסיום המשימה" של חיסול כל אדריכלי הטבח והחטיפה בעזה. העדכון הגיע על רקע חיסולו של עז א-דין אל-חדאד, שהוגדר כ"מספר אחד בזרוע הצבאית של חמאס".

"הבטחתי שני דברים והממשלה יחד איתי", אמר נתניהו בפתח דבריו. "אחד, הבטחתי שאנחנו נחזיר את כל חטופינו עד האחרון שבהם, עד גיבור ישראל רני גווילי זכרונו לברכה, והחזרנו אותם. הבטחתי דבר שני, שכל אדריכלי הטבח וכל אדריכלי החטיפה יחוסלו, עד האחרון שבהם. ואנחנו מתקרבים, מתקרבים מאוד לסיום המשימה הזאת גם כן".

60% מעזה בשליטה ישראלית

ראש הממשלה חשף נתון משמעותי על התקדמות כוחות צה"ל ברצועת עזה. "אנחנו בעזה עכשיו מחזיקים כבר 60%", מסר נתניהו, תוך שהוא מדגיש: "אנחנו לופתים את החמאס, אנחנו יודעים בדיוק מה המשימה שלנו והמשימה שלנו היא אחת: להבטיח שעזה לא תהווה יותר איום על ישראל".

בסוף השבוע חוסל עז א-דין אל-חדאד, שתואר על ידי רה"מ כ"רב המרצחים" ו"מספר אחד בזרוע הצבאית של חמאס". "המחבל הנתעב הזה היה אחראי לרציחתם, לפציעתם, לחטיפתם של אלפי אזרחים ישראלים וגם חיילי צה"ל", ציין נתניהו. "הוא השתמש בחטיפה ובשבי של החטופים, הוא השתמש בחטופים כמגן אנושי והוא כבר איננו".

"אין מגבלת תקציב" - המאבק ברחפני FPV

נתניהו הקדיש חלק נרחב מדבריו לאיום המתפתח של רחפני FPV, תוך שהוא חושף כי כינס צוות מיוחד למציאת פתרון. "לפני שש שנים בישיבת קבינט אני הזהרתי מפני האיום של הרחפנים", סיפר רה"מ. "ראיתי בזה אז קודם כל איום כאיום רציני של כלי להתנקשות באישים, אבל מאז זה כמובן התפתח".

ראש הממשלה פירט כי לבקשתו צה"ל התקין סככות על הטנקים בתחילת המלחמה, וכי במהלך השנים סוכלו "אלפים של ניסיונות פגיעה בכוחותינו של כטב"מים ושל רחפנים". כעת, כאשר האיום התפתח לרחפני FPV, כינס נתניהו צוות מיוחד יחד עם שר הביטחון.

"אמרתי להם דבר שקצת הפתיע אותם: אין לכם מגבלת תקציב", חשף נתניהו. "כמה שזה יעלה, זה יעלה. אין לכם גם מגבלה, כך אני יודע, של יצירתיות וכוח הדמיון כי אתם הכי טובים בעולם". הוא הוסיף: "ההנחיה שלי לצוות זה להביא פתרון גם לזה וגם לאיום הבא שיבוא. ואין לי ספק שישראל תהיה המדינה הראשונה, כמו שעשינו גם בשטחים אחרים, שאנחנו נביא פתרון שלם גם לבעיה הזאת".

"אשוחח היום עם טראמפ" - העימות עם איראן

ראש הממשלה התייחס גם לזירה האיראנית, תוך שהוא מסר כי יקיים שיחה עם הנשיא האמריקני דונלד טראמפ. "עינינו פקוחה גם לגבי איראן", אמר נתניהו. "אני אשוחח היום כפי שאני עושה מדי כמה ימים עם ידידנו הנשיא טראמפ, אשמע בוודאי רשמים על נסיעתו מסין, אולי גם על דברים אחרים".

נתניהו הדגיש: "בוודאי שיש הרבה אפשרויות, אנחנו ערוכים לכל תרחיש". דבריו מגיעים על רקע אזהרות ביטחוניות חריפות שהושמעו בימים האחרונים על ידי גורמים בכירים במערכת הביטחון.

תנחומים למשפחת הסרן שנפל

בפתח דבריו, שלח ראש הממשלה תנחומים למשפחתו של סרן מעוז ישראל ריקנאטי זכרונו לברכה, שנפל בקרב בלבנון. "מעוז נתן את הכל, עזב גם את ארוסתו שעמד להינשא עימה בעוד חודש, והוביל את לוחמיו בקרב בלבנון, שם נפל", אמר נתניהו. "השם יקום דמו ויהי זכרו ברוך".

ישיבת הממשלה התקיימה במעון הכנסת המקורי בבית פרומין, שעבר לאחרונה שיפוץ נרחב. "אני חושב שכל מי שבא הנה מרגיש את הייחודיות של המקום הזה שהיווה בעצם את המשכן של חידוש הריבונות של עמנו בארצנו אחרי אלפי שנים, וזה תמיד מרטיט את הלב", ציין רה"מ.