נתניהו: "תוקפים גם צפונית לליטני - המלאכה לא הושלמה"

ראש הממשלה בנימין נתניהו השתתף היום (שני) בכנס של סגל הפיקוד הבכיר של צה"ל, שם מסר דברים על המצב הביטחוני בגזרה הצפונית והבהיר כי ישראל שומרת לעצמה חופש פעולה מלא לתקוף איומים - גם מעבר לקו הליטני.

במהלך הכנס שיבח ראש הממשלה את מפקדי ולוחמי צה"ל על פעילותם לאורך 'מלחמת התקומה' - באוויר, בים וביבשה. נתניהו פירט את ההישגים בלבנון, אך הדגיש כי המלאכה טרם הושלמה. "תוקפים גם צפונית לליטני" "בלבנון הישגים כבירים: חיסול המערך הרקטי שאיים על כל המדינה, יצירת רצועת ביטחון שמונעת את האפשרות של פלישה לתוך צפון הארץ, ועכשיו מונעת גם ירי של טילי נ"ט ישירים", מסר ראש הממשלה למפקדים. בצל הפסקת האש | דרום לבנון בוער: לוחמי צה”ל השמידו אלף תשתיות טרור ואיתרו נשק רב ב. ניסני | 09:00 נתניהו הבהיר כי רצועת הביטחון מאפשרת לישראל לשנות את המצב בלבנון באופן מהותי. "אנחנו תוקפים כמו עכשיו - גם ברצועת הביטחון, גם צפונית לרצועת הביטחון, גם צפונית לליטני", הדגיש. לדבריו, חופש הפעולה של ישראל לסכל איומים - איומים מיידיים ואיומים מתהווים - הוא חלק מההסכם שנחתם עם ארה"ב וגם עם ממשלת לבנון. "אני לא משלה את עצמי שהדבר הזה יבוא בקלות", הודה ראש הממשלה.

שני איומים מרכזיים שנותרו

ראש הממשלה הודה בפני המפקדים כי למרות ההישגים הכבירים, המלאכה טרם הושלמה. "יש עדיין שני איומים מרכזיים מלבנון, מחיזבאללה: איום הרקטות 122, איום הרחפניים והכטב"מים", פירט.

נתניהו ציין כי התמודדות עם איומים אלה דורשת שילוב של פעילות מבצעית ופעילות טכנולוגית. "שר הביטחון והרמטכ"ל מכירים את זה היטב - אנחנו עושים מאמץ גדול מאוד טכנולוגי לפתור את הבעיות הללו", הבהיר.

ראש הממשלה הציג תמונת מצב אופטימית לטווח הארוך: "אם בשילוב מבצעי וטכנולוגי נפתור אותם, בעצם אנחנו בדרך לפירוק חיזבאללה מנשקו - כי זה הנשק העיקרי שיש להם".

"10% מהטילים שהיו לו בתחילת המלחמה"

נתניהו מסר נתונים על היקף הפגיעה בכוח חיזבאללה: "יש לו בערך 10% מהטילים שהיו לו בתחילת המלחמה. אבל אלה עדיין מטרידים את תושבי הצפון, ואני מאוד מעריך את העמידה שלהם, את האיתנות שלהם".

ראש הממשלה סיכם את דבריו בהנחיה ברורה למפקדים: "לנו נשארו שתי משימות, ומה שאני מצפה מכם זה לפתור את שתי הבעיות הללו, כי את הצד המדיני אני חושב שאנחנו נוכל לפתור, אם פתרנו את זה".

הדברים מגיעים על רקע אזהרות חריפות שמסר שר הביטחון כ"ץ לממשלת לבנון ולחיזבאללה, כאשר מערכת הביטחון ממשיכה בפעילות אינטנסיבית בגזרה הצפונית למרות הפסקת האש הרשמית.

כזכור, בשעות הבוקר הופעלו אזעקות במספר יישובים בגליל המערבי בעקבות ירי טילים וחשד לחדירת כטב"ם מלבנון, והתברר כי ראש הממשלה ביטל את עדותו בבית המשפט בשל התייעצות ביטחונית דחופה סביב הפרות האש של חיזבאללה.

המצב הביטחוני המורכב בצפון הוביל גם להארכת ההנחיות המחמירות של פיקוד העורף, כאשר ההגבלה על התקהלות של עד 1,500 אנשים באזור קו העימות נותרה בעינה עד ליום שלישי הקרוב.