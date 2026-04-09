משפט נתניהו חוזר לשגרה: דיון ראשון ביום ראשון

עם ביטול מצב החירום והכרזה על הפסקת אש, מערכת המשפט חוזרת לעבודה סדירה - וכך גם משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. סגנית נשיא בית המשפט המחוזי, השופטת רבקה פרידמן-פלדמן, פרסמה היום (חמישי) החלטה המורה על חידוש הדיונים בתיק החל מיום ראשון הקרוב.

על פי ההחלטה, הדיונים יתקיימו בשני מוקדים: בימי ראשון בבית המשפט המחוזי בירושלים, ובימי שני, שלישי ורביעי בבית המשפט בתל אביב. הדיון הראשון אחרי ההפסקה יתקיים ביום ראשון, 12 באפריל, בשעה 09:30 בירושלים. בדיון המתוכנן ימשיכו ההגנה בחקירה נגדית של עד המדינה הראשון בתיק. יצוין כי בשבועות האחרונים בוטלו דיונים מספר פעמים - תחילה בשל יציאתו של ראש הממשלה לפגישה מדינית עם הנשיא טראמפ בארצות הברית, ולאחר מכן בשל פטירת אמו של השופט עודד שחם, אחד משלושת השופטים בהרכב. החזרה לשגרה המשפטית מגיעה על רקע מתיחות דיפלומטית בין ישראל לארצות הברית בנושא החנינה. הנשיא טראמפ תקף בחריפות את נשיא המדינה יצחק הרצוג על כך שלא העניק חנינה לראש הממשלה, וטען כי הרצוג "הבטיח לו חמש פעמים" שייתן חנינה. בבית הנשיא הכחישו את הטענות והבהירו כי הרצוג לא עוסק בסוגיית החנינה בזמן המלחמה.

במקביל, במשרד המשפטים מתגבשת עמדה משפטית לפיה שר המשפטים יריב לוין מנוע מלחתום על ההמלצה בעניין בקשת החנינה, בשל ניגוד עניינים. הייעוץ המשפטי לממשלה טוען כי לוין, כמקורב לראש הממשלה וכעד במשפט, צריך לפסול את עצמו ולהעביר את הסמכויות לשר אחר.

גורמים בממשלה מאשימים מנגד את הייעוץ המשפטי בניסיון לעכב את הליך החנינה באמצעות מהלכים משפטיים. כידוע, מחלקת החנינות במשרד המשפטים צפויה לסיים בימים הקרובים את הכנת חוות הדעת המקצועית בעניין הבקשה.

ההחלטה על חידוש הדיונים חתומה על ידי שלושת השופטים בהרכב: רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם ועודד שחם. המזכירות התבקשה להודיע לצדדים הרלוונטיים ולחברת ההקלטות על מועד הדיון הקרוב.

עם חזרת המשפט למסלולו, צפויים שבועות אינטנסיביים של דיונים, כאשר ההגנה ממשיכה בחקירה נגדית של עדי התביעה בתיק 1000. המשפט, שהחל לפני כשלוש שנים, נמצא בשלב מתקדם של שמיעת עדויות, כאשר עדיין צפויים חודשים רבים עד לסיומו.