נתניהו בראיון ( צילום מסך )

בקטע מיוחד שפורסם מהריאיון לתוכנית התחקירים האמריקנית "60 דקות" שישודר הערב (בין ראשון לשני) בערוץ CBS האמריקני, חשף ראש הממשלה בנימין נתניהו פרטים חסרי תקדים על שיחה שקיים עם הנשיא דונלד טראמפ בנוגע לאורניום המועשר האיראני. נתניהו הבהיר כי למרות ההישגים המבצעיים הניכרים, המערכה מול טהראן רחוקה מסיום.

"אני חושב שהשגנו המון, אבל המלחמה לא נגמרה", מסר נתניהו בתשובה לשאלה האם העימות עם איראן הגיע לסיומו. ראש הממשלה פירט את האיומים שנותרו על הפרק: "ישנם עדיין אתרי העשרה שצריכים להיות מפורקים, ישנן השלוחות שאיראן תומכת בהן, וישנם הטילים הבליסטיים שהם עדיין שואפים לייצר". "אתה נכנס ומוציא אותו" כשנשאל כיצד הוא מדמיין את פינוי האורניום המועשר מאיראן, השיב נתניהו בתמציתיות: "אתה נכנס ומוציא אותו". המראיין ניסה להבין האם מדובר בכוחות מיוחדים ישראליים או אמריקאיים, אך ראש הממשלה סירב להיכנס לפרטים מבצעיים. הגאון רבי דוב לנדו נשאל על החיילים הסרוגים - וזה מה שענה | והאחריות של בני התורה במלחמה דוד הכהן | 21:36 פרטים חדשים ומפתיעים על התשובה האיראנית שעוררה את זעמו של טראמפ ישראל גראדווהל | 22:26 במקום זאת, נתניהו העדיף להרחיב על הדיאלוג עם הממשל האמריקני: "אני לא אדבר על אמצעים צבאיים, אבל מה שהנשיא טראמפ אמר לי זה 'אני רוצה להיכנס לשם'". ראש הממשלה הוסיף כי "אני חושב שזה בר ביצוע מבחינה פיזית, זו לא הבעיה".

הנשיא טראמפ

הדרך המועדפת: הסכם

נתניהו ציין כי במידה שיושג הסכם שיאפשר את הוצאת החומר הגרעיני, זו תהיה הדרך המועדפת: "אם יש לך הסכם ואתה נכנס ומוציא אותו, למה לא? זו הדרך הטובה ביותר". עם זאת, ראש הממשלה שמר על עמימות מכוונת בנוגע לאפשרות של שימוש בכוח ללא הסכם.

"אתה תשאל אותי את השאלות האלו, ואני הולך להתחמק מהן", אמר למראיין בגילוי לב. "אני לא מתכוון לדבר על האפשרויות הצבאיות שלנו או על תוכניות". יצוין כי היום העבירה איראן תשובה רשמית להצעה האמריקנית דרך פקיסטן, כאשר המשא ומתן נמשך על רקע מתיחות קיצונית.

"שחקנו חלק ניכר, אבל הכול עדיין שם"

נתניהו הדגיש את ההישגים שהושגו עד כה: "שחקנו חלק ניכר מזה, אבל הכול עדיין שם, ויש עבודה לעשות". דבריו מגיעים על רקע דיווחים על איומים אמריקאיים חריפים כלפי מי שיתקרב לאתרי הגרעין ההרוסים באיראן.

כידוע, המתיחות במפרץ הפרסי הגיעה לשיא בשבועות האחרונים, כאשר איחוד האמירויות דיווחה על יירוט מאות איומים אוויריים איראניים. הריאיון המלא לתוכנית "60 דקות" צפוי להיות משודר הערב ולחשוף פרטים נוספים על המלחמה הרחבה בין ישראל וארצות הברית - ובין איראן.