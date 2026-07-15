ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להמריא ביום ראשון הקרוב לביקור מדיני בארצות הברית, במסגרת אחד המפגשים המשמעותיים ביותר עם הממשל האמריקני בתקופה האחרונה. הביקור, שתוכנן במקור למוצאי שבת, נדחה ליום ראשון מטעמים לוגיסטיים.

גולת הכותרת של הביקור תתקיים ביום שני, כאשר ראש הממשלה ייפגש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבית הלבן. המפגש, שסוכם בין השניים בשיחה טלפונית לפני כשבועיים במהלך חגיגות יום העצמאות ה-250 של ארה"ב, נחשב לקריטי במיוחד לאור המתיחות המתמשכת באזור.

איראן במרכז הדיונים

על שולחן הדיונים בין נתניהו לטראמפ צפויות לעלות סוגיות מרכזיות: המאבק המשותף בגרעין האיראני, השמירה על העליונות הביטחונית של ישראל באזור, והמשך הידוק הברית האסטרטגית בין ירושלים לוושינגטון. עבור ראש הממשלה, מדובר בהזדמנות חשובה לתאם עמדות באופן ישיר עם הממשל האמריקני בתקופה מאתגרת זו.

כזכור, בשיחה הטלפונית שקיימו השניים במהלך חגיגות יום העצמאות האמריקני, אמר טראמפ לאתר "אקסיוס" כי נתניהו ביקש ממנו פגישה בבית הלבן. "אנחנו מסתדרים טוב מאוד. הוא יודע מי הבוס", הבהיר הנשיא האמריקני אז.

הביקור המתוכנן מגיע על רקע הסלמה חמורה במפרץ הפרסי, כאשר ארצות הברית מנסה להדק את המצור על איראן. התיאום בין ישראל לארה"ב בסוגיות אלו נחשב קריטי לביטחון האזורי, במיוחד לאור האיומים האיראניים המתגברים כלפי כוחות אמריקניים באזור.

השתתפות בטקס האשכבה לסנאטור גרהאם

למחרת המפגש בבית הלבן, ביום שלישי, ישתתף ראש הממשלה בטקס האשכבה הרשמי של הסנאטור האמריקני לינדזי גרהאם. גרהאם, שנפטר לפני מספר שבועות בנסיבות פתאומיות, נחשב לאורך עשרות שנות כהונתו לאחד מידידיה הגדולים, הנאמנים והקולניים ביותר של מדינת ישראל בגבעת הקפיטול.

הסנאטור הרפובליקני מקרוליינה הדרומית פעל ללא לאות לביצור ביטחונה של ישראל, להבטחת הסיוע הביטחוני האמריקני וליצירת חזית דיפלומטית איתנה עבורה בזירה הבינלאומית. נוכחותו של ראש הממשלה בטקס נועדה לחלוק כבוד אחרון לסנאטור המנוח ולהביע את הערכתה העמוקה של מדינת ישראל לפועלו ההיסטורי.

יצוין כי הביקור המדיני של ראש הממשלה בוושינגטון מתקיים בעיצומה של תקופה מורכבת ביחסים האזוריים, כאשר המערכה עם איראן נמצאת בשלב קריטי. התיאום הישיר עם הממשל האמריקני נחשב חיוני להמשך השמירה על האינטרסים הביטחוניים של ישראל ולחיזוק הברית האסטרטגית בין שתי המדינות.