מפלגה חדשה: 'לימין ציון' הוגשה לרישום

הודעה על הגשת בקשה לרישום מפלגה חדשה בשם 'לימין ציון' פורסמה ברשם המפלגות. הבקשה מצטרפת לשורה של מהלכים פוליטיים חדשים בזירה הישראלית.

על פי המסמכים שהוגשו, מעון המפלגה יהיה בירושלים אצל ד"ר אלחנן שילה, אחד מעשרת המייסדים הראשונים. המפלגה מגדירה את עצמה כמבקשת 'לחדש את דרכה של הציונות הדתית ולהוות גורם מאחד ומגשר בין כל חלקי העם'.

שלוש מטרות מרכזיות

במסמכי הרישום מפורטות שלוש מטרות מרכזיות למפלגה החדשה. המטרה הראשונה היא חידוש דרכה של הציונות הדתית כגורם מאחד ומגשר בין כל חלקי העם, תוך מניעת קיטוב חברתי ויצירת ברית בין הציונות החילונית, המסורתית, הדתית והחברה החרדית המודרנית.

המטרה השנייה שנקבעה היא הקמת ממשלה הנשענת על קואליציה של 61 חברי כנסת לפחות ממפלגות המגדירות עצמן ציוניות, על בסיס קווי יסוד ציוניים ולאומיים, להבטחת עתידה הכלכלי, הביטחוני והחברתי של המדינה. המטרה השלישית היא מימוש חזון התחייה הלאומית של העם היהודי במולדתו ההיסטורית, במסגרת מדינה יהודית ודמוקרטית שהיא 'מדינת מופת' ברוח חזון נביאי ישראל.

עשרת המייסדים

רשימת המייסדים כוללת עשרה אנשים, רובם מירושלים ומיישובי הנגב. בראש הרשימה מופיע נועם עמיר יצחק מירושלים, ואחריו אביצור מרק מרדכי, גם הוא מירושלים. ד"ר אלחנן שילה, שמעונו משמש כמעון המפלגה, מופיע במקום השלישי ברשימת המייסדים.

בהמשך הרשימה מופיעים דוד נחמיאס מירושלים, צחי פרידל מנחושה, צופיה אבל מקדם ערבה, מתן ברזילי מנחושה, אריאל פיקאר מירושלים, אביגיל בן ארי מנחושה ומיכל נביצמן מירושלים. יצוין כי שלושה מעשרת המייסדים הם מיישוב נחושה בנגב.

על רקע התסיסה הפוליטית

הגשת הבקשה לרישום מגיעה על רקע תסיסה פוליטית משמעותית בזירה הישראלית. בשבועות האחרונים התפרסמו דיווחים על איחוד מפלגות בגוש האופוזיציה, כאשר ראשי הממשלה לשעבר נפתלי בנט ויאיר לפיד הכריזו על הקמת מפלגה מאוחדת בשם 'ביחד'.

במקביל, מתפתחות מתיחויות בין מנהיגי האופוזיציה השונים. יו"ר מפלגת המילואימניקים יועז הנדל האשים לאחרונה את גדי איזנקוט ב'ניסיון לחסל אותו פוליטית', ואף נפגש עם פרופ' ירון זליכה במסגרת מהלכים פוליטיים חדשים.

כעת, עם הגשת הבקשה לרישום מפלגת 'לימין ציון', נוסף שחקן נוסף לזירה הפוליטית המורכבת. יש להמתין ולראות אם המפלגה החדשה תתרומם ותצטרף לזירה הפוליטית או שמא מדובר במפלגת מדף ללא תקווה.