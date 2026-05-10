סולברג ממנה את עו"ד דין ליבנה לממלא מקום יועמ"ש ועדת הבחירות

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-26, השופט נעם סולברג, הודיע לעובדי הוועדה על מינויו של עו"ד דין ליבנה לתפקיד ממלא מקום היועץ המשפטי של הוועדה. המינוי מגיע לאחר שליבנה עזב את תפקידו כיועמ"ש הוועדה בינואר האחרון, על רקע מחלוקת עם מנכ"לית הוועדה עו"ד אורלי עדס.

ליבנה, שכיהן בתפקיד היועץ המשפטי של ועדת הבחירות המרכזית במשך 13 שנה, מכיר היטב את עבודת הוועדה ועבר שמונה מערכות בחירות רצופות במהלך כהונתו. כעת, לאחר פרק זמן קצר יחסית מאז עזיבתו, הוא חוזר לוועדה בתפקיד זמני.

ביקורת על המינוי

המינוי מעורר ביקורת בקרב גורמים פוליטיים, בעיקר על רקע פעילותו הציבורית של ליבנה בחודשים האחרונים. לטענת המבקרים, ליבנה השתתף בתוכניות תקשורת שונות והעלה חששות בנוגע לניסיונות אפשריים של הימין לזייף את תוצאות הבחירות.

יצוין כי לפני כחודש השתתף ליבנה בסיור של חברי אופוזיציה ועיתונאים בבחירות בהונגריה, מטעם עמותה הנחשבת לשמאלנית. המבקרים טוענים כי פעילות זו מעמידה בסימן שאלה את אובייקטיביותו בתפקיד הרגיש של יועץ משפטי לוועדת הבחירות.