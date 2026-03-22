על רקע הדיווח בארה"ב כי הנשיא טראמפ שוקל לשלוח כוחות צבאיים לאיראן לצורך אבטחת מיצר הורמוז או ליעדים אחרים, נשאל מזכיר האוצר סקוט בסנט אם טראמפ אכן מתכוון לפתוח בפלישה קרקעית באיראן.

בהתייחסו לדברי הנשיא מאתמול ציין בסנט כי "הוא לא עומד לחשוף את מה שאנחנו הולכים לעשות", והוסיף כי "כפי שהנשיא טראמפ תמיד עושה, הוא משאיר את כל האופציות על השולחן".

​בסנט פירט את הפעילות הצבאית האחרונה באזור וציין כי "היה לנו מסע הפצצות מוצלח מאוד נגד המתקנים הצבאיים של האי קארג, הקשר לכל אספקת הנפט האיראנית".

בנוגע לצעדים הבאים באזור אסטרטגי זה, הסתפק המזכיר באמירה כי "מה שיכול לקרות עם האי קארג, נראה בהמשך". הוא הדגיש את חומרת המצב בצד האיראני באומרו כי "רק כדי להיות ברור, מערכת הפיקוד והשליטה של המשטר האיראני נמצאת בכאוס".

​מזכיר האוצר בחר להמחיש את קריסת המשטר בטהרן באמצעות השוואה היסטורית לימיה האחרונים של גרמניה הנאצית, בציינו כי "זה הבונקר של היטלר. היטלר מת. הימלר מת. גרינג מת". לדבריו, המציאות הנוכחית בשטח מעידה על אובדן שליטה מרכזית, כאשר "רוב מה שאתם רואים הן פעילויות של זאבים בודדים".

​לסיום התייחס בסנט לשיגור שני הטילים הבליסטיים לטווח בינוני שבוצע אתמול על ידי איראן לאי דייגו גרסיה.

לדבריו, אין מדובר במפגן כוח אלא בסימן לחולשה, שכן "שיגור שני הטילים הללו אתמול, זה מתוך ייאוש".