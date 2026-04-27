ח"כ אחמד טיבי ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

על רקע האיחוד הדרמטי שהוכרז אתמול בין ראשי הממשלה לשעבר נפתלי בנט ויאיר לפיד, מסר היום (שני) ח"כ אחמד טיבי מחד"ש-תע"ל מסר תגובה חריפה בריאיון לתקשורת הכללית. "בלי הערבים אי אפשר להחליף את הממשלה הזאת", הבהיר טיבי, והוסיף: "גם הגזענים במרכז יודעים את זה היטב".

טיבי התייחס להצהרות של ראשי האופוזיציה במרכז לפיהן הם לא מתכוונים לשבת עם המפלגות הערביות בקואליציה. "אי אפשר לשנות את המציאות הפוליטית בישראל בלי הציבור הערבי והנציגים שלו", הדגיש. "אנחנו רוצים לתרום את חלקנו לשינוי הזה, כי זה אינטרס שלנו בראש ובראשונה, אבל זה חייב להיות מבוסס על שותפות ולא על פסילה". הרשימה המשותפת בדרך להקמה מחדש בהקשר לשאלה על הקמת הרשימה המשותפת מחדש, אישר טיבי כי התהליך בעיצומו. "אנחנו כנראה בדרך לשם, אנחנו משתדלים", מסר. "יש כבר הסכמות עקרוניות, אם כי נותרו כמה חילוקי דעות". הוא הודה בביקורת עצמית: "אני חייב להודות שהקצב אצלנו קצת יותר איטי מזה של בנט ולפיד. הם הצליחו להתמקד בעיקר ולהניח את הטפל בצד מהר יותר מאיתנו". על פי דבריו, ארבע המפלגות הערביות כבר הודיעו ואף חתמו על "מסמך סכנין", המביע הסכמה עקרונית להקמת הרשימה המשותפת. "אלו ויכוחים על נקודה פה, הגדרה שם, ענייני קמפיין וחלוקה", הסביר טיבי את העיכובים. "אבל בסופו של דבר, מה שחשוב הוא שתקום רשימה משותפת חזקה".

יאיר לפיד ונפתלי בנט במסיבת העיתונאים ( צילום מסך )

יעד של 15-17 מנדטים

טיבי הציב יעד שאפתני לרשימה המשותפת: "המטרה שלנו היא להשיג בין 15 ל-17 מנדטים. זה הכלי הבטוח, הוודאי והיעיל ביותר כדי לסלק את ממשלת נתניהו-סמוטריץ'-בן גביר". הוא הדגיש כי האיחוד בין המפלגות הערביות הוא צעד הכרחי להשגת מטרה זו.

כזכור, האיחוד בין בנט ללפיד הוכרז אתמול במסיבת עיתונאים משותפת, כאשר השניים הקימו את מפלגת 'ביחד' בהנהגת בנט. על פי סקר שפורסם היום, המפלגה המאוחדת זוכה ל-27 מנדטים, מול 28 מנדטים לליכוד.

תגובה לביקורת על הייצוג

טיבי התייחס גם לביקורת החוזרת על עצמה לפיה הרשימה המשותפת מייצגת את האינטרסים של הפלסטינים ביהודה ושומרון יותר מאשר את הבעיות היומיומיות של ערביי ישראל. "מותר שתהיה ביקורת, אנחנו תמיד קשובים לה בלב פתוח", אמר. "אבל המשפט הזה – שהמציא אותו בזמנו גדעון עזרא המנוח מהליכוד – הוא קשקוש מוחלט".

הוא הבהיר: "אנחנו נבחרי ציבור של החברה הערבית בישראל ופועלים עבורה יום-יום. יחד עם זאת, בהחלט יש לנו דעה על מה שקורה בגדה המערבית, אנחנו לא מתנצלים על זה". טיבי הוסיף כי "האמירה הזאת של 'תתרכזו בסלילת כבישים ואל תדברו על נושאים אחרים' היא פטרנליסטית ומתנשאת. היא לא תתפוס אצלנו".

בסיום דבריו הדגיש: "לכל אחד יש זהות, ולכל חבר כנסת יש זכות וחובה להתבטא בנושאים מדיניים וערכיים. אנחנו לא 'קבלני ביצוע' של תשתיות בלבד, אנחנו נציגות פוליטית עם תפיסת עולם".