תאונת דרכים קשה אירעה היום (יום ראשון) אחר הצהריים בטבריה, כאשר תינוק כבן שנה נדרס על ידי רכב ברחוב שפע חיים ונפצע באורח אנוש.

האירוע התרחש בסמוך לשעה 19:00, כאשר התקבל דיווח במוקדי החירום על פגיעה קשה בפעוט. כוחות רפואה והצלה רבים מארגוני מד"א, איחוד הצלה וארגון הצלה מיהרו למקום תוך היערכות לטיפול בפציעה חמורה.

עם הגעתם לזירה, נחשפה בפני הכוננים והחובשים תמונה קשה ביותר: התינוק שכב על הכביש כשהוא סובל מפגיעות קשות בראש, בבטן ובגפיים, ומצבו מוגדר כערפול הכרה. הנוכחים במקום היו במצב של חרדה רבה.

צוותי ההצלה החלו מיד במתן טיפול מציל חיים במקום, תוך ביצוע פעולות קיבוע, חבישה, ייצוב מדדים ועצירת דימומים. הטיפול התבצע בדחיפות רבה במטרה לייצב את מצבו הקריטי של התינוק לפני פינויו.

חיזבאללה מאשר: המפקד חוסל יחד עם רעייתו וארבעת ילדיו אליהו לוי | 13:20

לאחר הטיפול הראשוני, פונה התינוק באמבולנס בדחיפות גבוהה למרכז הרפואי פוריה. מצבו הוגדר כקשה, והוא הוכנס ישירות לחדר הטראומה לצורך בדיקות דחופות, צילומים והתערבות רפואית מתקדמת.

במקביל, הגיעו כוחות משטרת ישראל ממרחב כנרת יחד עם בוחני תאונות דרכים לרחוב שפע חיים. השוטרים סגרו את האזור והחלו בחקירה מקיפה, תוך איסוף ממצאים מהזירה, גביית עדויות מעדי ראייה וחקירת נהג הרכב המעורב, על מנת לברר את נסיבות התאונה הקשה.

לנוכח מצבו הרפואי הקשה של הפעוט, קוראים בני משפחתו, כונני ההצלה והציבור הרחב להתפלל ולעורר רחמי שמים לרפואתו השלמה והמהירה. הציבור מתבקש להזכיר בתפילותיו ובאמירת תהילים את השם: ישעיה אושר בן שרה פערל, לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל.