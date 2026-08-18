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שריפה באתר פסולת בצפון: מטוסי כיבוי הוזעקו לסייע בבלימת האש

כוחות כיבוי מתוגברים ומטוסי טייסת "אלעד" פועלים לבלימת שריפה באתר פסולת בן כארבעה דונמים סמוך ליישוב יערה שבצפון | המאמץ ממוקד במניעת התפשטות האש לעבר החורש ויער האורנים הסמוכים

השריפה באתר הפסולת
השריפה באתר הפסולת| צילום: צילום: כבאות והצלה לישראל

כוחות כיבוי מתוגברים מתחנת זבולון, בליווי יחידות מחוזיות מתחנות חיפה וקריות ובסיוע מתנדבי יחידת "מרכבות האש", פועלים מאז שעות הבוקר המוקדמות (יום שלישי) לבלימת שריפה שפרצה באתר פסולת בשטח של כארבעה דונמים, הסמוך ליישוב יערה שבצפון הארץ.

הדיווח על פרוץ השריפה הגיע למוקד החירום 102 של שירותי הכבאות וההצלה, וכוחות הכיבוי הגיעו במהירות למקום. לוחמי האש מתמקדים בשני אזורים נפרדים – בחלק הצפוני ובחלק הדרומי של השריפה – תוך שהם פועלים לכיבוי מוקדי האש השונים. עיקר המאמץ מופנה לבלימת התפשטות הלהבות ולמניעת הגעתן לשטחי החורש הטבעי ויער האורנים הנמצאים בסמוך לאזור השריפה.

במקביל לפעילות הקרקעית, ארבעה מטוסי כיבוי מטייסת "אלעד" מבצעים הטלות חוזרות ונשנות של חומר מעכב בעירה מעל אזור השריפה, במטרה לסייע בבלימת התפשטות האש.

השריפה באתר הפסולת (צילום: כבאות והצלה לישראל)
השריפה באתר הפסולת (צילום: כבאות והצלה לישראל)
שריפהכבאות והצלהטייסת אלעדיערה

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