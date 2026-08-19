קרובי משפחתן של מלי וליאל יהלומי שרויים בדאגה ובחוסר אונים, למרות שהשתיים אותרו בריאות ושלמות בארגנטינה לפני כחמישה ימים. כך עולה מדיווח שפורסם היום (יום רביעי) בעיתון 'ישראל היום'.

"הלוואי שיצרו קשר, ויהיו לנו תשובות", מסר אחד מבני המשפחה לעיתון. לדבריו, מאז שהשתיים נמצאו ביום השבת האחרון על גבי אוטובוס בין-עירוני בארגנטינה, הן לא יצרו כל קשר עם קרוביהן בארץ. גם בחמשת הימים שחלפו מאז, המשפחה לא זכתה לשמוע מהן דבר.

בנוסף, התברר כי מלי לא התפטרה באופן מסודר ממקום עבודתה בבנק לפני שיצאה לדרך. פרט זה מצטרף לשורה של עובדות המעידות על תכנון מוקדם של היציאה מהארץ, אך גם על כך שלא נסגרו מעגלים מול הסביבה הקרובה.

כזכור, החיפושים הנרחבים אחר האם ובתה הסתיימו כאשר השתיים אותרו על גבי אוטובוס בין-עירוני בארגנטינה. סגן-ניצב וולטר קוגן, נציג משטרת ישראל בדרום אמריקה, שוחח עמן במקום ובדק כי הן בריאות ושלמות, אינן נתונות תחת איום או סכנה, וכי הגיעו למדינה מרצונן החופשי.

מאחר שמדובר בשתי נשים בגירות שאינן חשודות בביצוע עבירה כלשהי ואינן מבוקשות על ידי החוק, תפקיד רשויות האכיפה הסתיים ברגע שהתברר כי אינן נמצאות בסכנת חיים. על פי החוק והנהלים הבינלאומיים, לכל אדם בגיר עומדת הזכות לנתק קשר ולבחור את מקום מגוריו בפרטיות מלאה, ללא מעקב משטרתי.

הפרשה והסוגיה המשפטית-אתית שהיא מעוררת זוכות להתייחסות נרחבת גם בתקשורת בארגנטינה. לפי הדיווח ב'ישראל היום', כלי התקשורת במדינה עוסקים בימים אלה בשאלה עד כמה רשאית המשטרה להמשיך ולהפעיל אמצעי חקירה ומשאבים בינלאומיים כאשר מתברר שאנשים בגירים בחרו להיעלם מרצונם.

הדיון הציבורי בארגנטינה מחדד את ההבדל בין שלב החיפוש הראשוני – שבו נדרש לברר אם הנעדרים נמצאים בסכנה – לבין השלב שבו נשלל החשד והזכות לפרטיות גוברת על כל רצון של המשפחה או הרשויות לדעת לאן פניהם מועדות.

במקביל, דיווחים בתקשורת בדרום אמריקה מצביעים על כך שארגנטינה אינה בהכרח התחנה האחרונה במסען של השתיים. בדיווחים נטען כי הן בחנו אפשרויות להמשיך את דרכן למדינות נוספות באזור, ובהן פרגוואי, צ'ילה ואקוודור, ככל הנראה במטרה להתחיל פרק חדש בחייהן.

עם זאת, עד כה לא התקבל אישור מאומת שלפיו הן עברו לאחת המדינות הללו. גורמים במשטרה הבהירו כי למלי יהלומי לא היו חובות כספיים, וכי היא משכה כספי פיצויים לפני למעלה משנה ומימנה בהם את המסע המתוכנן.

בעוד שמבחינת רשויות האכיפה המטרה הושגה והתיק נסגר עם הגילוי שהן בחיים, קרובי המשפחה בישראל נותרו ללא תשובות, מודאגים ומתפללים לאות חיים שיפיג את המתיחות הקשה.