זייברט ופרוש | ארכיון ( צילום: שוקי לרר )

השבוע התקיימה פגישה דרמטית ומשמעותית בין חבר הכנסת מאיר פרוש, יו"ר סיעת שלומי אמונים, לבין ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט, מזכ"ל אגודת ישראל והאיש המנהל את המגעים הפוליטיים מטעם חסידות גור. הפגישה, שהוזמנה על ידי נציגי חסידות גור, התקיימה באחת הערים החרדיות ונמשכה מספר שעות.

הפגישה מגיעה על רקע השיקולים בדגל התורה להיפרד בבחירות הקרובות מאגודת ישראל. בליבת הדיון עמד השאלה המרכזית: האם לאגודת ישראל יש סיכוי אמיתי לעבור את אחוז החסימה במידה ותרוץ בנפרד, דבר שיחייב את החסידויות השונות להתאחד ולהוכיח את כוחן האלקטורלי האמיתי. כידוע, בתוך אגודת ישראל קיימת יריבות ארוכת שנים בין הצדדים השונים, כאשר היריבות המרכזית היא בין חבר הכנסת פרוש לחסידות גור. בדרך כלל, לקראת בחירות נוצר שלום זמני בין הצדדים עד לתום מערכת הבחירות, ולאחר מכן היריבות חוזרת. גורם בכיר באגודת ישראל מסביר: "הפגישה היא דרמטית, שכן הפערים בין שני הצדדים רק גוברים כל הזמן, במיוחד לאור חוק הגיוס. הצדדים מתעבים זה את זה, והעובדה שהם נפגשו זו כבר אמירה חשובה". פרסום ראשון: נציגי ש"ס מקומיים עוברים למפלגה חרדית חדשה דוד קליין | 14.08.26 לדבריו, "מה שגור עשתה בשנים האחרונות, הן בנושא הבחירות המקומיות והן בנושא הגיוס, הם אירועים חמורים ולא מתקבלים על הדעת מהבחינה של פרוש. עצם זה שהוא הסכים להיפגש עם גור ולתת להם לגיטימציה לרוץ איתם, במקום לחבור לדגל התורה, מראה על הענייניות שהוא נוקט". אותו גורם מוסיף: "אף אחד לא חושב שדגל התורה תשאיר את החסידים להתמודד לבד על אחוז החסימה, כי אז בוודאות היהדות החרדית תפסיד לפחות שלושה מנדטים ואולי אפילו שבעה. בפגישה ניסו הצדדים להבין האם בכלל המהלך ריאלי ועם מי יש להם סיכוי להתאחד כדי לעבור באופן בטוח את אחוז החסימה. גם הנושא של הקמת מפלגת צבע שחור והשמועות על כך שמי שמקדם את הנושא הם חסידי גור עלה בפגישה". לכל הספקנים המערערים על האפשרות של פיצול ביהדות התורה, נראה שהפעם מדובר בניסיון אמיתי ולא רק בניסיון של דגל התורה לשפר עמדות בתוך המפלגה, כמו לקבל את היו"ר ועוד מקומות ריאליים ברשימה. בדגל התורה ערים היטב למתרחש בתוך אגודת ישראל והגיעו להחלטה, כי במידה ויתברר להם היטב שהם יוכלו לעבור את אחוז החסימה גם בלי הציבור החסידי - הפעם הם ילכו למהלך הדרמטי הזה, מהלך שכזכור נחל הצלחה גדולה בזירות המקומיות.

ח"כ מאיר פרוש ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

הרצון של הציבור הליטאי ללכת לבד אינו דבר חדש. גם במערכת הבחירות הקודמת הדבר כמעט קרה, אך כזכור הוא נבלם ברגע האחרון על ידי מרן הגאון רבי גרשון אדלשטיין זצוק"ל, שהנהיג בזמנו את הציבור החרדי. מרן זצוק"ל חשש שאגודת ישראל לא תעבור לבד את אחוז החסימה, חשש עמו מתמודדים גדולי ישראל גם כיום, כשהם עומדים לפתחה של הכרעה בנושא.

נודע כי עד לרגע זה לא נערכה אף פגישה אחת בנושא הבחירות בין דגל התורה לאגודת ישראל, דבר חריג מאין כמותו ושלא זכור ממערכות בחירות קודמות. בשיחות עם שני הצדדים הובהר כי כולם בוחנים אפשרות של ריצה נפרדת, למרות שמבחינה פומבית הם משדרים אחדות.

גורם בכיר בדגל התורה מסביר: "עד היום היו לנו הרבה פעמים כוונות לרוץ לבד, משלל סיבות טובות, שרובן נמנות על הרצון לקבל ייצוג אמיתי לציבור שלנו".

אותו גורם מוסיף: "אנחנו יודעים שאנחנו מביאים יותר מחמישים אחוזי הצבעה ליהדות התורה, אלו מספרים שיש לנו במטות הבחירות שלנו. זה לא רק שאנחנו יותר גדולים מהחסידים, גם יש סוד גלוי שכולם יודעים אבל לא מדברים עליו - רבים רבים בחסידויות הקטנות פשוט לא הולכים להצביע, מצפצפים על הוראת הרבנים וגם האדמו"רים שלהם לא דוחפים אותם להצביע. אצלנו המצב שונה, רובם - רוב מוחלט, הולך לממש את 'ועשית ככל אשר יורוך' ויוצא בהמוניו להצביע. במספרים של יום הבחירות אנחנו הרבה יותר גדולים מהחסידים".

ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט ( צילום: יונתן זינדל/פלאש 90 )

"אך הפעם זה לא הטריגר שלנו להיפרדות", מסביר אותו גורם בכיר ומנמק: "במשך קרוב לעשור אנחנו מנהלים קרב אימתנים על חוק הגיוס. לפני שמונה שנים היה חוק גיוס טוב שהוצע לנו והיה מקובל על כל גדולי ישראל שלנו, אך הבעיה שהגיעו כמה רבנים חשובים מהגזרה החסידית שהתנגדו לחוק וגרמו לכולם להקצין".

לדבריו: "אנחנו נסחפנו אחרי הגורמים הקיצוניים של אגודת ישראל, וכאשר מסתכלים בראיה ארוכת טווח עשינו טעות גדולה. אנחנו בכנסת הבאה רוצים לסיים את סאגת הגיוס, זו המטרה הראשונה שלנו, ואם אנחנו שוב נהיה עם אגודת ישראל, אנחנו עלולים שוב להיכנס לתסבוכת הזו שאנחנו לא רוצים ולא מעוניינים בה".

הוא מוסיף: "מה גם שאנחנו החלטנו לחזור לפוליטיקה החרדית הישנה והטובה ולא לחשבן עוד חשבונות של גוש הימין או אינטרסים קטנים של מירון וכדומה. אנחנו רוצים לחזור לעשות פוליטיקה של מה שמשתלם לנו. מי שייתן לנו נלך איתו, מעבר לזה לא נעשה עוד חשבונות".

לסיכום, אומר אותו גורם: "אני לא יודע האם הפעם באמת נרוץ לבד - כי בסוף אנחנו עלולים לאבד מנדטים של הציבור החסידי, אך מה שברור וכבר נסגר עם כל הגורמים, שמיד אחרי הבחירות אנחנו נפרדים לשתי סיעות רשמיות. לא נהיה יותר ביחד".